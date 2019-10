Dieta senza zuccheri | dimagrisci e ti proteggi dal cancro

Fonte : dilei

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La– per essere precisi a basso contenuto di– è uno schema alimentare che aiuta a perdere peso e, di riflesso, a diminuire il rischio di andare incontro a una diagnosi di tumore. Abbiamo specificato “a basso contenuto di” in quanto, come ricordato anche dagli esperti dell’AIRC, eliminare totalmente questi nutrienti dalla propriaè sia arduo, sia poco utile alla salute. Gliricoprono infatti un ruolo molto importante, dal momento che fungono da carburante per le cellule del nostro corpo, permettendoci di avere quell’energia fisica e mentale che permette di portare avanti le attività della giornata. Oggi come oggi, in letteratura medica non esistono evidenze che parlano dell’utilità dell’eliminazione deglidallaai fini della prevenzione dei tumori. Di certo c’è che ...

