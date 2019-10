Cacciatore si spara un colpo accidentale | è molto grave

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Unincidente di caccia è avvenuto stamane, poco prima delle 10, sull’Appennino parmense. Un uomo di 47 anni, residente in provincia di Parma, che si trovava a caccia di cinghiali insieme ad amici sul Monte Orocco (Bedonia), nel tentativo di scavalcare una recinzione e’ scivolato e dal fucile e’ partito accidentalmente unche lo ha colpito all’addome e al torace. Ancora cosciente, l’uomo e’ riuscito a chiamare il 118 per chiedere aiuto, comunicando informazioni precise per raggiungerlo e la centrale operativa ha inviato ambulanza, squadra del Soccorso alpino e speleologico e l’elicottero 118. L’uomo, che nel frattempo ha perso conoscenza, e’ stato raggiunto dai suoi amici e recuperato dai soccorritori per poi essere trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in condizionigravi. E’ stato sottoposto a ...

