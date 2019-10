Aspettando il Re film stasera in tv 27 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019)il Re è ilin tv domenica 272019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVil Rein tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: A Hologram for the KingGENERE: DrammaticoANNO: 2016REGIA: Tom Tykwer: Tom Hanks, Tom Skerritt, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen, Alexander Black, Dhaffer L’Abidine, Michael BaralDURATA: 98 Minutiil Rein tv:Il cinquantenne Alan Clay (Tom Hanks), un uomo d’affari americano sull’orlo della bancarotta, dopo aver fallito in America, viene inviato dalla società informatica per la quale lavora in una fiorente città dell’Arabia Saudita. Lo scopo è quello di concludere con il re dell’Arabia Saudita ...

POPCORNTVit : 'Aspettando il Re', ecco qualche curiosità su Tom Hanks - qpmn24012019 : @BlueSpiritAngel Buonanotte micetta ti aspetto domani x il buongiorno mi vedo un film aspettando mia figlia che rie… - kiwiettina : RT @ange_laaaaa: Io e @kiwiettina ci vediamo dopo un mese e: dopo una fila esagerata finiscono i biglietti del film che volevo vedere, mang… -