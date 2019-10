Death Stranding | Kojima sta preparando una sorpresa per la Paris Games Week?

Death Stranding è un prodotto assolutamente innovativo - parola del regista di Mad Max - George Miller : Mentre la data di uscita di Death Stranding si avvicina sempre di più, il regista di Mad Max, George Miller, ne approfitta per dire la sua sull'ultimo titolo di Hideo Kojima.In un recente video pubblicato da IGN, Miller spiega perché crede che Death Stranding sia un qualcosa di così significativo in questo momento culturale. "Non c'è evoluzione culturale se non viene rinnovata", afferma Miller. "Se facciamo sempre lo stesso vecchio lavoro perché ...

Death Stranding è un prodotto assolutamente innovativo - parola di George Miller - regista di Mad Max : Mentre la data di uscita di Death Stranding si avvicina sempre di più, il regista di Mad Max, George Miller, ne approfitta per dire la sua sull'ultimo titolo di Hideo Kojima.In un recente video pubblicato da IGN, Miller spiega perché crede che Death Stranding sia un qualcosa di così significativo in questo momento culturale. "Non c'è evoluzione culturale se non viene rinnovata", afferma Miller. "Se facciamo sempre lo stesso vecchio lavoro perché ...

Cliff Bleszinski - designer di Gears of War - avrebbe rifiutato la proposta di Hideo Kojima di avere un ruolo in Death Stranding : Cliff Bleszinski è famoso per essere stato uno dei designer del primo Gears of War: qualche tempo fa aveva deciso di ritirarsi dalla scena videoludica in seguito all'insuccesso di alcuni suoi giochi. Molto attivo all'interno del social cinguettante, CliffyB non ha perso l'occasione di raccontare un particolare aneddoto che riguarda Hideo Kojima e Death Stranding.Bleszinski ha recentemente dichiarato che Kojima gli avrebbe chiesto di poter ...

Death Stranding a prova di spoiler - Sony sul sentiero di guerra a ridosso dell’uscita : Particolare e dilagante il fascino di cui si ammanta Death Stranding, la nuova esclusiva PS4 pronta a fare il suo esordio durante i prossimi giorni, che si fregia della presenza in cabina di regia di un vero e proprio premio Oscar del videogioco. E già, perchè quando le idee di cui è infarcito un titolo provengono dalla mente a dir poco geniale di un certo Hideo Kojima, la curiosità non può che schizzare subito alle stelle. Dopo aver ...

In Death Stranding sarà presente anche il comico americano Conan O'Brien che vi farà un "particolare" regalo : Nonostante Death Stranding possa sembrare un titolo serio, il burlone di Hideo Kojima ha inserito alcuni particolari easter egg, se così possiamo chiamarli, che smorzano un po' l'ambientazione cupa del gioco.Attraverso il suo account Twitter, Kojima mostra un breve video che introduce un nuovo personaggio presente nel gioco, interpretato dal comico americano Conan O'Brien. Il personaggio si chiama The Wondering MC ed interagendoci regalerà a Sam ...

Per Death Stranding l'attore Norman Reedus aveva una richiesta : muscoli più grandi! : A Hollywood, gli attori devono spesso appassionarsi ai loro ruoli imminenti che interpreteranno e, a volte, devono fare dei sacrifici per rispecchiare al meglio fisicamente un determinato personaggio. Nei videogiochi questo processo è molto più semplice, poiché se un attore vuole dei muscoli più grandi deve.. solamente chiedere!Secondo il director di Death Stranding, Hideo Kojima, la star Norman Reedus, che interpreta il protagonista Sam, ha ...

Fan di Death Stranding occhio agli spoiler! L'intera trama è spuntata online : Mancano ancora circa due settimane all'8 novembre, data di uscita di un Death Stranding che si configura come uno dei giochi più attesi quanto meno di questa fine generazione. La prima fatica di Hideo Kojima dopo l'addio a Konami, una IP completamente inedita molto affascinante e una esclusiva PS4. I motivi per essere entusiasti sono parecchi.L'opera del papà di Metal Gear punta con decisione anche sulla trama, sul lore e su un immaginario tanto ...

Death Stranding : La trama finisce in rete - Sony prende provvedimenti : Mentre siamo purtroppo ancora in attesa di ricevere la copia da recensire di Death Stranding, chi è già in possesso del gioco si è trovato di fronte un bel lucchetto, provvedimento preso da Sony a seguito degli Spoiler diffusi sulla rete da alcuni recensori. Death Stranding: La trama è sulla rete C’è chi si è limitato a dare un giudizio, chi invece ha spoilerato il finale o addirittura ...

Caliamoci nell'atmosfera di Death Stranding con questa playlist ufficiale : Death Stranding non è poi così lontano, manca sempre meno al fatidico giorno del lancio, per cui quale occasione migliore per calarsi nel mood del gioco, abbracciare le atmosfere che ci aspettano con la playlist ufficiale?Come possiamo vedere, la playlist ufficiale di Death Stranding è stata curata da Kojima Productions e, come potrete immaginare, include anche tracce che saranno persenti anche in gioco. Sono inoltre incluse anche tracce che ...

Il trailer di lancio di Death Stranding è pronto : L'uscita di Death Stranding è sempre più vicina e, mentre i giocatori attendono trepidanti il nuovo gioco di Hideo Kojima, ecco arrivare una nuova gradita conferma.Attraverso il suo profilo Twitter, Kojima ha confermato che il trailer di lancio di Death Stranding è ufficialmente pronto, quindi i lavori sul video sono terminati.Il tweet, visibile qui sotto, mostra un singolo fotogramma del video, con alcune balene spiaggiate:Leggi altro...

Hideo Kojima stava lavorando a Death Stranding già nel 2012? : E mentre i giocatori stanno attendendo con impazienza il debutto nei negozi di Death Stranding, nelle ultime ore è apparsa in rete un'interessante teoria che riguarda proprio Hideo Kojima e il suo nuovo progetto.Come riportato da Push Square, ripescando e analizzando un vecchio articolo di Eurogamer.net datato 12 luglio 2012 e firmato da Tom Phillips è possibile notare un possibile indizio che potrebbe indicare che il game designer aveva già ...

Tanto gameplay di Death Stranding nel nuovo trailer - e l’uscita su PS4 si avvicina : Hideo Kojima e il suo Death Stranding continuano a far rumoreggiare la community di appassionati di videogame. Mentre un po' tutte le redazioni specializzate hanno ottenuto le prime copie del gioco per snocciolarlo a dovere in vista della recensione, gli utenti attendono con impazienza di poter mettere finalmente le mani sul prossimo progetto dello stesso creatore della saga stealth di Metal Gear, in uscita l'8 novembre solo su PlayStation 4 e ...

Death Stranding tra gameplay e cutscene nel nuovo trailer Connect : In attesa della pubblicazione della nostra recensione, Death Stranding continua ad essere al centro dell'attenzione non solo con dettagli e informazioni ma anche grazie alla macchina del marketing di Sony.In questo caso è Sony Interactive Entertainment Japan a condividere un nuovo succoso trailer dell'opera di Hideo Kojima. Il trailer "Connect" è l'occasione perfetta per dare un'occhiata da vicino a un mix di cutscene e scene di gameplay tra cui ...

Death Stranding : Kojima parla dell’importanza della collaborazione : Il lancio di Death Stranding si avvicina, per l’occasione Hideo Kojima ha rilasciato nuovi dettagli sulla meccanica co-operativa del gioco, scopriamo di cosa si tratta. Nuovi dettagli per Death Stranding In occasione di una recente intervista Hideo Kojima ha dichiarato: Quando sbloccherete la possibilità di connettervi, cambierete anche il modo di giocare. Potrete costruire un potente per voi stessi ma anche per altri ...