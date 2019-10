Belen Rodriguez | gaffe a Tu sì que vales De Filippi la corregge

#Tusiquevales 6 – Seconda puntata del 26 ottobre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni in diretta su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Seconda puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La prima puntata ha ...

Belen Rodriguez si svela - una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto : Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso una nuova casa? Appaiono strane fotografie Aria di novità in casa De Martino – Rodriguez. I due piccioncini infatti, molto probabilmente, hanno deciso di fare un acquisto molto importante: una nuova casa a Milano! Sul profilo di Belen, infatti, sono apparse delle strane fotografie dove si vede […] L'articolo Belen Rodriguez si svela, una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto ...

Belen Rodriguez promossa : «Realizzo il mio sogno - sarò in una serie su Netflix» : Un momento davvero positivo per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, diventata famosa con la sua partecipazione all?Isola dei Famosi targata Simona Ventura, ultimamente ha affrontato diverse...

Belen Rodriguez al settimo cielo : 'Sto per realizzare un sogno - una serie per Netflix' : Grande novità in arrivo nella vita professionale di Belen Rodriguez: in un'intervista che ha rilasciato di recente a "LasRosas", la soubrette ha anticipato alcuni dettagli di un progetto ambizioso del quale in Italia non aveva mai parlato prima. L'argentina infatti sta concretizzando una collaborazione con Netflix per la realizzazione di una serie: non si sa ancora se la protagonista sarà proprio la 35enne oppure se sceglierà di restare dietro ...

Belen Rodriguez sfoggia un nuovo costoso anello su IG : fan sognano nozze bis con Stefano : Belen e Stefano si risposeranno? Stando ad un indizio che i più attenti hanno colto sui social network in questi giorni, si vocifera che a breve la chiacchierata coppia possa rinnovare i voti nuziali, pronunciati per la prima volta nel 2013. La Rodriguez, infatti, da poco sfoggia un nuovo e prezioso anello al dito: secondo tanti, il gioiello potrebbe simboleggiare la proposta che De Martino ha fatto alla moglie per confermare il loro "per ...

Belen Rodriguez - la sorpresa di Stefano De Martino la lascia senza parole : “Ecco come far felice una donna” : Belen e Stefano De Martino sono da poco volati alle Maldive per una vacanza da sogno a tutto relax e a tutta passione. Sono soli, senza il figlio Santiago che, secondo i beninformati non sarebbe infatti partito con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano per poter frequentare la scuola. Sappiamo per certo però, grazie alle informazioni fornite da Belen tra le Storie di Instagram, che con Stefano soggiorna presso il lussuoso Baglioni ...