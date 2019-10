Al volante con due cellulari con uno chattava | con l' altro chiamava | fermato e multato

Genova - morto dopo lo scontro con una volante della polizia : agente indagato per omicidio stradale : L'agente di polizia alla guida della volante contro la quale la notte tra sabato e domenica a Genova si è schiantato Sharmilan Bramanantha, uno scooterista di 25 anni, è indagato per omicidio stradale. Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, l’iscrizione nel registro degli indagati dell’agente della questura genovese sarebbe un “atto dovuto”.Continua a leggere

Genova - scontro tra scooter e volante della polizia : morto 25enne. Poliziotto indagato : Un ragazzo di 25 anni di origini cingalesi è morto nello scontro con una volante della polizia all’altezza di via Doufour a Genova. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la vettura del 113 con a bordo due poliziotti, che si stavano recando per un intervento in un supermercato Basko, arrivata al semaforo rosso all’incrocio di via Minghetti ha rallentato e, accertandosi che non arrivasse nessun veicolo, ha passato ...

Trieste - la Polizia ricorda gli agenti uccisi con il loro video : «Dormite tranquilli - ci siamo noi della volante 2» : «Buonasera, dopo tanto tempo i "Figli delle stelle" sono tornati. Voi dormite tranquilli, c'è la Volante 2. Buonanotte». Con questo video, registrato prima di...

Sparatoria Trieste - “Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi” : la questura ricorda gli agenti uccisi con un loro video sulla volante : “Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella Sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura ...

volante Polizia si scontra con ambulanza : quattro persone ferite : Scontro sulla via Casilina all’incrocio con viale Palmiro Togliatti. L’incidente, per motivi in corso di accertamento, ha visto coinvolte una pattuglia della Polizia e una autoambulanza, che al momento dell’impatto non trasportava nessuno al suo interno. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19 di mercoledì 18 settembre. Due persone sono state trasferite in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata, una in codice giallo al San Giovanni (il ...

Conducente dorme al volante mentre la sua Tesla corre a 90km/h : il VIDEO diventato virale in rete : Un uomo si è ritrovato davanti agli occhi una scena inquietante mentre viaggiava in autostrada: il Conducente di una Tesla che dorme al volante durante il viaggio, con lui un altro passeggero a lato. Le macchina Tesla hanno la funzione del pilota automatico, ma la compagnia avvisa che i conducenti devono rimanere vigili. Non sembra proprio questo il caso, poiché entrambi gli occupanti della vettura sembravano dormire mentre l’auto percorreva ...

Dramma vicino Roma : auto si schianta contro bus - morta donna al volante : Roma – Tragico incidente alle porte di Roma. Una donna, poco prima delle 8, si e’ schiantata contro un bus Cotral a Setteville, sulla via Tiburtina all’altezza di via Marco Simone. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma, in base alle prime ricostruzioni, la donna, alla guida di un’auto, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo contro l’autobus. Sul luogo si trovano ora gli agenti della ...

Bologna - volante polizia tamponata da un tir finisce schiacciata contro il guard rail sull’A14 : Un’auto della polizia stradale è stata completamente distrutta tra un tir, dopo essere stata schiacciata contro un guard rail nel tratto della A14 in provincia di Bologna. Per i due poliziotti che erano a bordo fortunatamente nessuna conseguenza.Continua a leggere