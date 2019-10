VIDEO F1 - GP Messico 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Sebastian Vettel sigla il miglior tempo : Si chiude nel segno della Ferrari di Sebastian Vettel la prima giornata dedicata alle prove libere sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. Il tedesco nella seconda sessione mette in fila il resto del gruppo, con l’olandese Max Verstappen secondo ed il monegasco Charles Leclerc terzo. GLI Highlights delle FP2 DEL GP DEL Messico DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Formula 1 – Testacoda per Leclerc : finale infuocato per il monegasco in Messico [VIDEO] : Testacoda per Leclerc nel finale delle Fp2 in Messico: il monegasco regala forti emozioni in pista E' terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Messico: nelle Fp2 è stato Sebastian Vettel il più veloce, seguito da Verstappen e Leclerc. finale scoppiettante per il monegasco della Ferrari che è stato protagonista di un Testacoda: Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto, girandosi in pista per poi proseguire il ...

VIDEO Esteban Ocon F1 - GP Messico 2019 : "Sono pronto per la Renault" : Esteban Ocon, intervistato da Sky Sport nel corso della FP2 del GP del Messico 2019 di F1, racconta di come abbia sofferto in questo 2019 che ha dovuto vivere ai box come terzo pilota della Mercedes. .Il pilota francese, inoltre, spiega di non vedere l'ora di tornare nel 2020 con la Renault e di essere prontissimo. Andiamo ad ascoltare le sue parole.

VIDEO Esteban Ocon F1 - GP Messico 2019 : "Il mio rapporto con Leclerc e Verstappen" : Esteban Ocon, intervistato da Sky Sport nel corso della FP2 del GP del Messico 2019 di F1, racconta il suo rapporto con Max Verstappen e Charles Leclerc con i quali ha corso a lungo nelle categorie giovanili e che conosce molto bene. Il pilota francese ex Racing Point, è pronto per tornare nel Mondiale 2020 a bordo della Renault. Andiamo ad ascoltare le sue parole.

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali "Ferrari Challenge" al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della "Rossa".

VIDEO Toto Wolff F1 - GP Messico 2019 : "Hamilton è ad alti livelli di competitività - 2020 e 2021 difficili per Mercedes" : Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato alla vigilia delle prove libere 2 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend: "Il livello di competitività di Lewis Hamilton è molto alto ma anche Bottas è cresciuto tanto e lo abbiamo visto bene. Non è facile essere motivati dopo aver vinto sei Mondiali ma lui ha sempre energia, gli piace guidare questa macchina e penso che la Mercedes sia un bel posto in ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : venerdì dedicato alle prove libere a Città del Messico : Inizia il fine settimana di gare sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1: il venerdì, come di consueto su quasi tutti i tracciati del Mondiale, è dedicato alle prove libere.

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen prepara i tacos! : Curioso siparietto ripreso dalle telecamere di Sky a poche ore dall'inizio del week end di F1 in programma sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico: Max Verstappen fa gli onori di casa, pur essendo olandese, preparando i tacos, piatto tipico del Paese centroamericano.

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : "Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…" : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell'impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: "Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : "Sarà dura - la Ferrari va forte. Dobbiamo migliorare per il 2020" : Max Verstappen ha vinto le utime due edizioni del GP del Messico e spera di lottare per un magico tris in questa tappa del Mondiale F1 anche se il pilota della Red Bull è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez: "Quest'anno sarà più difficile per noi perché le Ferrari sono veloci in rettilineo e la potenza conta. Sarà dura ma a me piace guidare qui e spero che questo possa ...

