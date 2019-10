Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Mi sono concentrato più sulle gomme medie - che sono competitive” : La Ferrari di Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1: il tedesco della Rossa ferma il cronometro in 1’16″607, riscattando così una prima sessione non all’altezza, così come confermato a fine giornata ai microfoni di Sky Sport. Così Sebastian Vettel: “Penso di aver fatto il mio questa mattina, sono andato sull’erba nella prima sessione, nel pomeriggio ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI F1 ...

F1 - GP Messico 2019 : risultato FP2. Sebastian Vettel un fulmine sul giro secco - 3° Leclerc - Mercedes indietro : Sebastian Vettel si conferma in ottima forma dal punto di vista prestazionale dopo il brillante weekend di Suzuka e firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019, diciottesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo di Heppenheim ha brillato particolarmente in occasione del time-attack con gomme morbide mettendo in mostra una guida molto fluida e pulita che gli ha consentito di ...

F1 - GP Messico 2019 : risultati e classifica FP2. Sebastian Vettel precede Verstappen - Leclerc e le due Mercedes : Sebastian Vettel (Ferrari) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Il tedesco chiude il suo pomeriggio con il tempo di 1:16.607 precedendo di un soffio Max Verstappen (Red Bull) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 465 millesimi. Quarta e quinta posizione per le due Mercedes con Valtteri Bottas che precede Lewis Hamilton. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati della FP2 ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Abbiamo una buona chance di vincere” : C’è grande ottimismo da parte di Sebastian Vettel per il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia dell’evento: “Penso che abbiamo una buona chance per vincere, almeno spero. Oggi è però impossibile dire dove andremo forte domenica, sono comunque ottimista“. Di seguito il VIDEO con ...

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “La Ferrari dovrebbe trovarsi a proprio agio - ma non sarà facile gestirla in curva” : Sebastian Vettel è pronto a lanciare la sua sfida in vista del prossimo round iridato di F1. In Messico la Ferrari vorrà riscattarsi dopo il secondo posto amaro del teutonico in Giappone. La Rossa, dominatrice delle qualifiche, non ha messo a frutto il monopolio della prima fila per un pessimo start di entrambi i piloti, che ha vanificato tutto quel che di buono si era visto nel corso del time-attack. Sul lay-out messicano, in teoria, la SF90 ...

F1 - Sebastian Vettel : “In Messico si va molto veloci ma la vettura è molto difficile da gestire in curva” : Sebastian Vettel e Charles Leclerc si apprestano a vivere il fine settimana che condurrà la Ferrari e tutto il circus della F1 al Gran Premio del Messico, che si correrà domenica. Queste le dichiarazioni dei ferraristi riprese dall’ANSA. Così il tedesco della Ferrari: “Negli scorsi anni siamo sempre stati competitivi in Messico anche se la Red Bull lo è stata di più. Siamo tuttavia fiduciosi di potercela giocare. Il fatto di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “C’è stata confusione nel finale - per noi piloti è importante vedere la bandiera a scacchi reale” : Il Gran Premio del Giappone 2019 si è concluso ieri in maniera insolita, infatti al 52° giro dei 53 previsti è stata esposta anticipatamente la bandiera a scacchi elettronica sul rettilineo d’arrivo. Ancora da chiarire le motivazioni dietro a questo errore, sta di fatto che il 53° giro completato regolarmente dai piloti è stato annullato prendendo in considerazione dunque la classifica del giro precedente come quella definitiva. Un epilogo ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “E’ stato un mio errore in partenza” : Sebastian Vettel ha concluso il GP del Giappone, 17esima prova del Mondiale 2019 di F1, (clicca qui per la cronaca) in seconda posizione al termine di una corsa abbastanza positiva nonostante una pessima partenza dalla pole position. Il tedesco della Ferrari ha perso la leadership della gara proprio allo scatto rischiando anche di essere penalizzato per una falsa partenza, riuscendo comunque a conservare perlomeno la seconda piazza alle spalle ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “Peccato per la partenza - ci è mancato un po’ di passo rispetto a Mercedes” : Sebastian Vettel chiude il Gran Premio del Giappone 2019 in seconda posizione al termine di una corsa abbastanza positiva nonostante una pessima partenza dalla pole position. Il tedesco della Ferrari ha perso la leadership della gara proprio allo scatto rischiando anche di essere penalizzato per una falsa partenza, riuscendo comunque a conservare perlomeno la seconda piazza alle spalle della Mercedes di Bottas. Nel finale Vettel si è dovuto ...

F1 - GP Giappone 2019 : jump-start di Sebastian Vettel. Perché non è stato penalizzato? : Il Gran Premio del Giappone 2019 di F1 era iniziato in questa lunga domenica nel migliore dei modi per la Ferrari, che aveva conquistato con pieno merito per la terza volta in stagione tutta la prima fila durante le qualifiche rinviate al mattino. Sebastian Vettel, in splendida forma, aveva sfruttato al meglio l’extra potenza della Rossa per trovare il nuovo record della pista e la seconda pole position dell’anno, davanti al compagno ...

F1 - Sebastian Vettel : “Onore a Hamilton e Mercedes - meritano di vincere : coppia difficile da battere” : Giornata di riposo per i piloti che oggi non hanno disputato le qualifiche del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Suzuka. La lotta per la pole position è stata infatti rinviata a domani mattina a causa del tifone Hagabis che si è abbattuto su Suzuka, il time attack andrà dunque in scena poche ore prima della gara che scatterà alle ore 07.10 italiane (qualifiche alle 03.00, nel Sol Levante sono avanti sette ore rispetto a ...