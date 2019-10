Piqué pubblica per errore il suo numero sui social | a chiamarlo è un tifoso del Real

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Chiami per ottenere informazioni in merito alla Coppa Davis e dall'altro capo del telefono trovi... Gerard. È accaduto a diverse persone in Spagna di trovarsi in questa situazione abbastanza curiosa. Il calciatore catalano del Barcellona hato suiun'immagine del gruppo di lavor