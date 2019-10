Biglietti in prevendita per il concerto di Salmo a San Siro a giugno 2020

Annunciati i concerti di Claudio Baglioni in versione classica alle Terme di Caracalla di Roma : info e Biglietti in prevendita : A sorpresa, sono Annunciati i concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. Il cantautore Romano è quindi pronto a tornare nella dimensione live ma a una condizione diversa, quella della presenza dell'orchestra che restituirà i suoi brani più celebri in versione classica, in un modo che i suoi numerosi fan non hanno ancora avuto modo di sentire. Il progetto live s'intitola Dodici Note e dodici saranno anche i concerti che terrà alle ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Raf e Umberto Tozzi nei teatri : Sono ufficiali i concerti di Raf e Umberto Tozzi nei teatri, dopo che hanno concluso il tour congiunto all'Arena di Verona con un grande concerto che ha raccolto sotto il palco oltre diecimila persone. Gli appuntamenti con i live si rinnovano per una nuova serie di concerti che i due artisti terranno nei teatri, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 16 del 23 ottobre. Come ...

Biglietti in prevendita per System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano : System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano. La rassegna musicale svela oggi due dei nuovi ospiti in programma per il prossimo anno. Dopo l’annuncio di Billie Eilish, che per la prima volta si esibirà come headliner in occasione di un festival italiano, giungono oggi due nuovi nomi in rassegna. Si tratta di System Of A Down e Korn, attesi in Italia per un'unica serata nel 2020. Il concerto si terrà al MIND – Milano Innovation District ...

Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la seconda data al Lorenzini District : Saranno due i concerti di Avril Lavigne in programma a Milano nel 2020. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulteriori biglietti per accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne si aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 ...

Biglietti per Lana Del Rey a Verona il 9 giugno - in prevendita dal 23 ottobre per l’unico concerto italiano : Come aveva già anticipato GianMarco Mazzi appena una settimana fa, è ufficiale il concerto di Lana Del Rey a Verona il 9 giugno 2020, sul palco dell'Arena, per l'unica data italiana del nuovo Norman Fucking Rockwell! Tour dedicato all'omonimo album. La cantautrice è già in tour negli Stati Uniti da settembre, per presentare i brani del suo lavoro discografico più maturo ed apprezzato dalla critica (qui la nostra recensione), nonché un grande ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Nick Cave in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Nick Cave, che torna in Italia con i Bad Seeds dopo il rilascio dell'ultimo album Ghosteen. Gli spettacoli sono in programma per il 9 giugno al Mediolanum Forum di Assago e l'11 giugno alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La consegna dei tagliandi di ingresso è assicurata secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno dei Pesci - info e Biglietti in prevendita : Sono annunciati i Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno Dei Pesci. Il cantautore romano tornerà quindi sul palco dopo i due live conclusivi in programma per la fine del mese di novembre a Milano e il 20 dicembre a Roma. Antonello Venditti si esibirà il 15 gennaio al Modigliani Forum di Livorno, mentre il 29 gennaio sarà al PalaInvent di Jesolo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla ...

Biglietti in prevendita per il tour europeo di Gianna Nannini al via da Londra nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il tour europeo di Gianna Nannini, al via a Londra nel 2020. L'artista senese si prepara quindi a conquistare il continente con una serie di concerti che avvierà nel corso della prossima annata e che supporterà il nuovo album di inediti che arriverà il 15 novembre prossimo. I Biglietti per assistere ai concerti sono già in prevendita in tutti i canali abilitati e con consegna secondo le modalità abituali. ...

Saint Motel a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Saint Motel a Milano nel 2020: è l'unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre su TicketOne e TicketMaster, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio Italiano. Il 26 marzo del prossimo anno i Saint Motel portano in Italia il tour europeo: saranno al Circolo Magnolia di Milano. Noti in tutto il mondo grazie al ...

Biglietti in prevendita per il 3° concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago il 14 dicembre : Sono in prevendita i Biglietti per il 3° concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago. La data attendeva ancora di essere annunciata ma finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale di un nuovo live da tenersi presso il palasport alle porte di Milano. I tagliandi di ingresso sono in prevendita dal 16 ottobre sulla piattaforma Vivaticket, unica ufficiale per l'acquisto dei Biglietti del concerto, mentre gli iscritti a Fonopoli potranno ...

Biglietti in prevendita per Avril Lavigne a Milano nel 2020 - un unico concerto in Italia per Head Above Water : Avril Lavigne a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia atteso al Fabrique il 16 marzo del prossimo anno. Il concerto fa parte dell'Head Above Water World Tour 2020 che toccherà diversi Paesi nel mondo tra i quali l'Italia, dove l'artista sarà in concerto per un solo appuntamento al Fabrique di Milano. I Biglietti per assistere all'evento Italiano di Avril Lavigne saranno disponibili in prevendita da venerdì 18 settembre su ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Thom Yorke in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerto di Thom Yorke in Italia nel 2020. La data arriva dopo che era già stato annunciato un calendario internazionale, senza che il nostro paese fosse incluso nella lista di live. La data di Thom Yorke si terrà all'Ippodromo Snai di Milano in occasione della manifestazione Milano Summer Festival. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna è ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Lenny Kravitz in Italia nel 2020 : Sono ufficiali i concerti di Lenny Kravitz in Italia, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'artista torna quindi in Italia dopo i concerti che ha tenuto a Milano e Roma, dopo le indiscrezioni che ora trovano conferma. I concerti si terranno nel 2020 il 7, 9 e 10 luglio a Mantova, Nichelino e Perugia e si svolgeranno nell'ambito dell'Here To Love Tour. I tagliandi sono in prevendita dal 17 ...

Rockin’1000 That’s Live : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e Biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...