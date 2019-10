Ricerca | per le donne dormire con il cane fa bene all’umore | è meglio che dormire con il

Manovra - il ministro Fioramonti : “Risorse per scuola - università e Ricerca sembrano essere poche. Sono preoccupato” : “La Manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del “Patto per la ricerca” a Montecitorio, sostenendo che “le risorse Sono molto lontane da ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento alla Ricerca della vittoria per continuare a volare nel match contro Gdynia : Domani sera, ore 19.30, la Dolomiti Energia Basket Trento ospiterà l’Asseco Arka Gdynia in un match valevole per la quarta giornata di prima fase di EuroCup 2019-2020. La compagine italiana viene da due successi consecutivi nella sua campagna europea e vuole continuare a correre nella lotta al passaggio del turno che passa anche e soprattutto per questa partita visto che poi il calendario proporrà diversa trasferte insidiose. Servirà, ...

Unistem Tour : 30 tappe con i “big” della Ricerca italiana per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti : Un’iniziativa del Centro Unistem e Fondazione Tim, per stimolare i giovani studenti delle scuole superiori di secondo grado...

Camera : Fontana giovedì al Quirinale per i giorni della Ricerca : giovedì 24 ottobre, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il questore della Camera a I giorni della ricerca

Il periodo più felice degli italiani negli ultimi 200 anni? Lo svela una Ricerca : Quando l'Italia ha sperimentato il suo periodo di felicità massima? Parametri come soddisfazione, beatitudine, sviluppo umano, qualità della vita, libertà di essere e di fare, auto-realizzazione, utilità e piacere si possono misurare? Qualcuno ci prova. Esiste il ‘World Happiness Report’ che aggiorna sempre cifre e numeri sulla felicità nel mondo stilando classifiche periodiche (Quest'anno la ...

Live Palermo-Licata - Serie D : Pergolizzi alla Ricerca dell'ottavo successo consecutivo : Il Palermo alla ricerca dell'ottavo sigillo in campionato ospita allo stadio Renzo Barbera il Licata nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone I: gli uomini di Pergolizzi guidano la classifica a punteggio pieno, dopo aver totalizzato 21 punti in 7 apparizioni stagionali, vantando nel contempo la miglior difesa, con appena 5 reti subite, e il miglior attacco, con 16 realizzazioni, del torneo. Il Licata d'altro canto ...

MANOVRA/ L'occasione da non sprecare con l'Agenzia nazionale per la Ricerca : Il Premier Conte ha annunciato l'istituzione della nuova Agenzia nazionale per la ricerca prevista nella prossima Legge di bilancio

I Ricercatori del Boston Children’s Hospital hanno creato un farmaco per una sola persona : E’ una novità assoluta: un farmaco per una sola persona. Per la prima volta i ricercatori del Boston Children’s Hospital

Al prof. Bonaccorsi il Premio svizzero per la Ricerca più innovativa nel settore dell’istruzione universitaria : Il professor Bonaccorsi dell’Università di Pisa ha vinto il Premio svizzero per la ricerca sull’istruzione superiore assegnato per lo studio più innovativo nel campo della formazione universitaria. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 ottobre a Berna. Insieme a lui riceveranno il riconoscimento e i 25mila franchi del Premio anche gli altri due coautori del lavoro, Benedetto Lepori dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano e Marco ...

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di Ricerca in azienda (3) : (Adnkronos) - Grandi protagonisti anche i progetti green volti a salvaguardare il territorio, come quello presentato da Alto Trevigiano Servizi - Treviso che intende formulare strategie di protezione delle falde acquifere, limitando l’impatto di pesticidi, urbanizzazione e inquinanti industriali nel

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di Ricerca in azienda (2) : (Adnkronos) - Le sette aziende selezionate tra Padova e Treviso hanno progetti, intenti e caratteristiche differenti, ma sono accomunate da innovazione, sostenibilità e creatività, ma anche meccanizzazione, sicurezza e benessere. Sette progetti scientificamente ambiziosi che puntano a cambiare in me

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di Ricerca in azienda : Padova, 18 ott. (Adnkronos) - Sette dottorandi dell’Università di Padova hanno iniziato a percorrere il “ponte” che collega il mondo della ricerca a quello dell’impresa, grazie al bando dottorati di ricerca in azienda. Nato da un accordo tra Università degli Studi di Padova, Assindustria Venetocentr

Triathlon - World Cup Tongyeong 2019 : in 128 alla Ricerca di punti per il ranking olimpico : Nella notte italiana tra oggi e domani si svolgeranno a Tongyeong, in Corea del Sud, le gare su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: in palio punti importanti per il ranking olimpico che determinerà i qualificati ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno in 128 in tutto gli atleti iscritti, 66 uomini e 62 donne, con quattro azzurri al via: Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), ...