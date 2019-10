Matteo Renzi : “Non voglio staccare la spina al governo - eleggeremo il successore di Mattarella” : Matteo Renzi in un'intervista sul Corriere della Sera parla anche del suo partito Italia viva: "La sfida è passare dal partito personale al partito delle persone. Se Italia viva resterà il partito di Renzi potrà puntare nei prossimi mesi a raggiungere il 10%". E sul governo assicura: "Durerà fino al 2023".Continua a leggere

Sondaggio Swg - Renzi Non supera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Garavaglia su possibile alleanza Lega-Renzi : 'Se serve ci si parla ma non è affidabile' : Matteo Salvini e Matteo Renzi in una stessa coalizione? A ben ricordare il duello televisivo tra i due di pochi giorni fa sembra fantapolitica, ma gli ultimi sviluppi della politica hanno raccontato come le cose possano cambiare in maniera inaspettata e celere. Basti pensare al fatto che, adesso, al timone del Paese ci sono Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, per anni, se ne sono dette vicendevolmente di tutti i colori. L'ipotesi ...

Giorgia Meloni contro Matteo Renzi : "Non elegge se stesso - figuriamoci chi passa con lui" : Dopo la manovra di palazzo che lo ha portato al governo, Matteo Renzi briga per "rubare" parlamentari alle altre forze politiche. Manovra di palazzo dopo manovra di palazzo, insomma, perfettamente in linea con il personaggio. I fari dell'ex premier sono puntati un po' su tutti: Forza Italia e Pd in

"La presunta Opa di Renzi non ha nessuna possibilità di successo" - dice Tajani : “La presunta Opa di Renzi non ha nessun possibilità di successo. L'appello di Renzi, che ha fatto nascere questo governo delle tasse, è una furbizia che non paga”. In un'intervista a Il Messaggero, Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento europeo, chiude le porte in faccia alle profferte delle sirene renziane verso Forza Italia. Di più: “E tra lui e Salvini, pur con tutte le cose che ci distinguono da Salvini, non abbiamo dubbi su chi ...

Matteo Renzi e Forza Italia - Giuliano Urbani : "È il più detestato del centrodestra e non se ne rende conto" : "È il più detestato, Matteo Renzi, e non se ne rende conto". Giuliano Urbani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi e tra i fondatori di Forza Italia, commenta così in un'intervista al Corriere della Sera le ambizioni del leader di Italia Viva di "drenare" parlamentari e voti dagli azzurri. "T

Lega - Garavaglia : “Voti di Renzi a futuro governo di centrodestra? Non è affidabilissimo - chi si mette con lui ha la garanzia che ‘dura minga’” : “Voti di Italia Viva a un ipotetico governo di centrodestra? Se proprio manca qualche voto, ci si parla”. Risponde così il deputato della Lega Massimo Garavaglia a uno scenario prospettato dalla giornalista Maria Latella, durante la trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. E, citando un celebre Carosello interpretato da Ernesto Calindri e da Franco Volpi nel 1957, aggiunge ironicamente: “Però diciamo che Renzi non è ...

Matteo Renzi la vuole - Mara Carfagna lo umilia : "Non voglio un altro padrone" : «L' evidente speranza di Renzi è quella di una implosione di Forza Italia: io invece continuo a sperare e a lavorare affinché il partito abbia l' intelligenza, l' energia e il coraggio di conservare la sua identità di movimento repubblicano, moderato, liberale e riformista con i piedi ben piantati n

"La presunta Opa di Renzi non ha nessun possibilità di successo" - dice Tajani : “La presunta Opa di Renzi non ha nessun possibilità di successo. L'appello di Renzi, che ha fatto nascere questo governo delle tasse, è una furbizia che non paga”. In un'intervista a Il Messaggero, Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento europeo, chiude le porte in faccia alle profferte delle sirene renziane verso Forza Italia. Di più: “E tra lui e Salvini, pur con tutte le cose che ci distinguono da Salvini, non abbiamo dubbi su chi ...

Non è l'arena - Matteo Salvini : "Al Tg sembrava che da Renzi ci fossero 200mila persone e a Roma 1000. Peccato" : Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, si è scatenato contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il governo giallo-rosso. "Perché la chiamo Leopoldina?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "perché ieri dai Tg sembrava che alla Leopolda ci fossero 200mila p

Iv : Renzi - ‘sono per il garantismo non per tintinnare delle manette’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sono per il garantismo non per il tintinnare della manette che non mi piace”. Così Matteo Renzi a ‘Che Tempo che fa’ in merito su Rai 2. L'articolo Iv: Renzi, ‘sono per il garantismo non per tintinnare delle manette’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Mara Carfagna a Renzi : «Non vogliamo nuovi approdi e nuovi padroni» : Mara Carfagna, vice presidente della Camera, dice no a Italia Viva. «L'evidente speranza di Renzi è quella di una implosione di Forza Italia: io invece continuo a sperare e a...

Meloni : 'Non credo che gli italiani voteranno ancora Renzi' : Giorgia Meloni è intervenuta quest'oggi nel corso del programma Mezz’ora in più, in onda su Rai 3 ed ha parlato del futuro del centrodestra e del leader della coalizione Matteo Salvini. Inoltre ha lanciato una stoccata a Matteo Renzi, che recentemente ha invitato i delusi di Forza Italia ad unirsi a lui, ed è convinta che gli italiani non lo voteranno più in futuro. Attacca il premier Conte e il governo, a suo avviso instabile e senza una ...

Matteo Salvini attacca Matteo Renzi : "Pallone gonfiato - ladro di democrazia. Non lo vota nemmeno suo padre" : Matteo Salvini ci va giù pesante e in diretta Facebook da Todi attacca il leader di Italia Viva che lo aveva a sua volta insultato: "Matteo Renzi è un pallone gonfiato, un ladro di democrazia. nemmeno il padre lo vota più". Il segretario della Lega continua: "Renzi è uno che definisce Quota 100 un r