Quando la scienza era una “cosa da uomini”

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) (illustrazione: GraphicaArtis/Getty Images) di Annina Vallarino “Penso realmente che le donne, sebbene in linea generale superiori agli uomini per qualità morali, siano inferiori dal punto intellettivo”. A scrivere queste parole nel 1881 è Charles Darwin in risposta a Caroline Kennard, attivista per la parità dei diritti, che gli chiedeva precisazioni sulla concezione che le donne fossero, scientificamente, esseri inferiori. Darwin ne era convinto: il ruolo subordinato che le donne avevano nella società e la mancanza di nomi femminili fra le menti brillanti scientifiche e letterarie erano prove della loro inferiorità. La giornalista Angela Saini in Inferiori. La nuova ricerca che sta riscrivendo la storia (in uscita il 24 ottobre per HarperCollins) riporta questo scambio epistolare, provando che anche una delle menti più acute di sempre e padre della moderna biologia potesse avere nel ...

