Mafia : arresti Ragusa - indagine partita da sequestro scarpe con materiale nocivo (2) : (Adnkronos) - La Polizia di Stato, attraverso le articolazioni investigative delle Squadre Mobili di Catania e Ragusa , ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. In particolar modo, parte dei destinatari della misura cautelare hanno fatto parte di una associazione di stampo ma

Mafia : arresti Ragusa - indagine partita da sequestro scarpe con materiale nocivo (3) : (Adnkronos) - L’intervento di Carbonaro nel 2015 ha inoltre "permesso di raggiungere un accordo criminale con la famiglia gelese dei Trubia (anche loro colpiti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nissena nel 2016 per i medesimi fatti) per la spartizione dei terreni, difatti i Minardi otteneva

Mafia Foggia : “Lo uccido - gli mangio il cuore e gioco a pallone con la testa”. 15 arresti nel clan attivo nella guerra dei baby boss a Vieste : Un gruppo di picchiatori che avevano il compito di punire i pusher che infrangevano le regole del clan , con i boss che minacciavano di “mangiare il cuore ”, “tagliare le mani” e “giocare a pallone con la testa” di chi violava i diktat dell’organizzazione. È grazie a intercettazioni come questa, captate dagli inquirenti della Dda di Bari, che si è arrivati all’arresto di quindici persone, dodici in ...

"Lo uccido e poi mi devo mangiare il cuore" - sul Gargano 15 arresti per Mafia : In provincia di Foggia è tornata ad infiammarsi una sanguinosa faida tra clan che si contendono il controllo delle attività illecite

Mafia Capitale - dagli arresti alle condanne : cosa c’è da sapere : "A Roma non c’è un’unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale , romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Così il 2 dicembre 2014, il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, commenta la maxi-operazione in cui vengono arrestate 37 persone accusate di reati ...

Blitz anti Mafia dei carabinieri di Catania - 32 arresti in tutta Italia : Vasta operazione antimafia dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che, su tutto il territorio nazionale, stanno eseguendo 32 arresti

Mafia : operazione anti Mafia Catania - 32 arresti in tutta Italia : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Dalle prime luci dell’alba è in corso su tutto il territorio nazionale una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che stanno eseguendo 32 arresti . Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. L’indagine ha colpito una ...

Mafia - blitz in più regioni : 10 arresti : 8.16 E'in corso da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini una vasta operazione anti Mafia tra Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania, volta a colpire due organizzazioni camorristiche dedite a estorsioni, rapine,sequestri di persona,detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni e impiego di denaro di provenienza illecita; 150 i militari impegnati. In esecuzione 10 misure cautelari e il sequestro di beni ...

Mafia -droga - donne ai vertici : 18 arresti : 8.30 Traffico di droga all'ombra della mafia e con un ruolo decisivo delle donne nei conti, nella logistica e persino nella 'sicurezza'.Operazione"Push Away":smantellata a Palermo una capillare rete di spaccio,attiva nel quartiere di Borgo Vecchio, nel cuore della città: 18 gli arrestati per associazione a delinquere finalizzata a produzione, detenzione e traffico di stupefacenti. Coinvolti anche minorenni, usati per il trasporto. Le indagini ...

Mafia : 70 arresti in tutta Italia - anche il Nord nelle mani della Stidda di Gela : Stangata della polizia nei confronti della Stidda di Gela: una vasta operazione ha portato all’arresto di 70 persone tra capi, gregari e affiliati alla cosca Di Giacomo. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per 35 milioni di euro. Si tratterebbe dei proventi di attività illecite, poiché il clan avrebbe esteso il proprio metodo estorsivo anche in alcune regioni del Nord, gestendo al contempo il traffico di droga ed ...