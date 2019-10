British Fashion Awards 2019 | tutte le nomination

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) I, gli Oscar della moda inglese, si terranno il prossimo 2 dicembre nella consueta cornice del Royal Albert Hall di Londra. I premi di quest'anno celebreranno gli ultimi 12 mesi di moda, che ha visto tra l'altro Daniel Lee presentare le sue prime collezioni per Bottega Veneta, Kim Jones continuare il suo incredibile lavoro da Dior. Molti gli italiani in lizza a partire da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che si contenderà il premio Designer dell'anno, con Riccardo Riccardo Tisci per Burberry e Miuccia Prada. Le menzioni speciali di questovedranno Giorgio Armani premiato con l'Outstandig Achievement, e Naomi Campbell comeIcon. Nomi italiani non mancano neanche nella sezione Miglior Business Leader, dove troviamo i CEO Marco Gobbetti di Prada, Remo Ruffini per Moncler e Marco Bizzarri di ...

