Palmeri | ‘Juve più forte perché può fidarsi di Dybala | doveva essere quindicesimo uomo’

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ieri, la Champions League ha riaperto i battenti con la Juventus che ha ospitato all'Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca contro la quale ha vinto in rimonta per 2-1. A parlare dei punti di forza dei bianconeri e di altri argomenti riguardanti le squadre italiane impegnate nel torneo europeo è stato nelle scorse ore Tancredi, in un editoriale su Tuttomercatoweb.com. Il giornalista, in prima battuta ha sottolineato che la Juve è uscita vincente sia dalla sfida contro i moscoviti che con l'Inter per gli stessi motivi. Le due partite sono state diverse dal punto di vista tecnico e tattico, ma il gruppo di Sarri alla fine l'ha spuntata in entrambi i casi grazie ad un organico abbondante, che gli permette di schierare la migliore formazione e inoltre ha anche la possibilità di effettuare cambi con pedine dello stesso livello dei titolarissimi....

