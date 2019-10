Muore dopo un malore a scuola | aveva 8 anni

Monterotondo - bambina Muore dopo essersi sentita male a scuola : Si è sentita male ieri pomeriggio nella sua scuola di Monterotondo, stamattina è morta al Policlinico Gemelli di Roma. La bambina aveva 8 anni, è stata ricoverata ieri dopo il malore avuto in classe verso le 14. Sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia dalla procura di Tivoli. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale di Monterotondo.

Partorisce ma la bambina Muore subito dopo - a distanza di tanti anni scopre la verità : Una donna spagnola aveva partorita ma , subito dopo, le hanno detto che la bambina era morta. La donna disperata ha dovuto superare il tremendo lutto ma un giorno, 43 anni dopo, ha squillato il suo telefono e dal’altra parte la donna ha sentito una signora che le diceva di essere sua figlia. Questa vicenda è iniziata nel 1943 e la protagonista, suo malgrado è Ana Belen Pintado, una donna che vive nella provincia di Ciudad Real in ...

Donna Muore dopo il parto : il medico le aveva strappato l’utero per errore : Una Donna è morta durante il parto in Russia, a Nizhneserginskaya, per un errore del medico che le ha strappato di forza l'utero nel tentativo di estrarre la placenta. Il dolore causato, insieme alla massiccia perdita di sangue, è stato talmente forte da uccidere la Donna. Ora il medico è finito sotto accusa.Continua a leggere

Medico sbaglia e “strappa per sbaglio” l’utero alla partoriente : 22enne Muore per il dolore dopo il parto : È morta a 22 anni dopo aver dato alla luce la sua bambina a causa di un errore del Medico che stava seguendo il suo parto. Mentre stava cercando di estrarre la placenta, il dottore ha letteralmente strappato via dal corpo della donna tutto l’utero, causandole un dolore atroce che l’ha uccisa. È quanto successo in Russia a Alisa Tepikina, come riferisce il Daily Mail: a seguire il parto c’era un Medico 27enne ora finito sotto ...

Treviso : 14enne si sente male durante lezione educazione fisica - Muore poco dopo : Treviso, 21 ott. (Adnkronos) - Si sente male e muore durante la lezione di educazione fisica nei campi sportivi di un istituto scolastico di Castelfranco Veneto. La tragedia è avvenuta questa mattina, poco dopo mezzogiorno. Il ragazzo, 14 anni, di origini straniere, studente del primo anno dell'Isti

Ruba un tubetto di dentifricio e Muore di infarto subito dopo : E’ accaduto a Bolzano. L’uomo di 67 anni è stato notato dal personale del supermercato ed è stata chiamata la polizia. All’arrivo degli agenti è sopraggiunto il malore fatale

Auto contro Suv nel Foggiano : Giuseppina Muore sul colpo - il marito poco dopo in ospedale : È di due vittime e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la provinciale 141 che collega Manfredonia a Zapponeta, nel Foggiano. Le vittime si chiamavano Giuseppina Salvemini, di 61 anni, e il marito Antonio De Cristofaro, di 64, deceduto subito dopo il ricovero in ospedale.Continua a leggere

Firenze - ragazza di 19 anni Muore in discoteca dopo un malore - forse causato da mix di alcol e droga : Una ragazza di 19 anni di Livorno è morta questa notte in una discoteca di Sovigliana, vicino Firenze. Il decesso potrebbe essere stato causato da un mix di alcol e droghe che la giovane aveva assunto poco prima di sentirsi male. Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto.Continua a leggere

Morta dopo un’operazione di routine : Maura Muore a 22 anni. La giovane era una cantante in erba : Alla fine non ce l’ha fatta Maura Di Puoti. La ragazza di Casaluce, ora in lutto, aveva solo 22 anni ed è Morta nella notte tra giovedì e venerdì nell’Ospedale Civile modenese di Baggiovara. La giovane se n’è andata dopo dieci giorni di calvario ospedaliero: si era sottoposta a un’operazione di routine, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Ora in relazione alla morte della 22enne si indaga per il reato di omicidio colposo. La giovane, ...

Muore per i medici d’infarto ma dopo 45 minuti riuscita e racconta “ho visto cosa ci aspetta” : Una luce intensa e mentre camminava verso di essa si sentiva felice. Queste sono le shoccanti rivelazioni di qualche anno fa di un camionista romano Tiziano S. clinicamente morto per i medici per un infarto ma dopo 45 minuti miracolosamente risuscitato. L’uomo, un camionista, al ritorno da una commessa fatta a Pescara si era sentito male e aveva capito che c’era qualcosa di grave che non andava. Fece in tempo a chiamare i soccorsi che ...