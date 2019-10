Animali | WWF | un’app per salvare il Leopardo delle nevi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il(Panthera uncia) è unaspecie più rare e meno studiate al mondo: restano appena 4.000 individui e sono distribuiti in maniera frammentata tra le montagne di Afghanistan, Bhutan, Cina, India, Kazakihstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan. Oggi, il 23 ottobre, si celebra la Giornata Internazionale dele in questa occasione il WWF illustra il nuovo metodo realizzato per monitorare e proteggere il numero di individui ancora presenti in natura, metodo che ora potrà essere sperimentato anche in India, grazie a una versione in lingua inglese. Si tratta di una app per smartphone chiamata NextGIS Collecto, un sistema innovativo sviluppato dal WWF Russia, in partnership con IT- Company di Mosca. L’app, usata da ranger e biologi per la raccolta dati sui leopardi, è molto facile da usare: una mappa ...

