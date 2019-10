Calcio | il Genoa ufficializza l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Thiago Motta sulla

Calcio : Genoa - Thiago Motta nuovo tecnico : 21.03 Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa dopo l'esonero di Aurelio Andreazzoli (fatale l'1-5 a Parma nell'ultima partita). Il Genoa finora ha ottenuto 5 punti in 8 gare. Il tecnico italo-brasiliano, proveniente dalle giovanili del Psg, sarà presentato domani alle 14.30. Sono tre finora in questa stagione gli esoneri in serie A: Giampaolo (Milan), Di Francesco (Sampdoria) e appunto Andreazzoli.

Calcio - Aurelio Andreazzoli non è più l’allenatore del Genoa. Thiago Motta al suo posto? : Con uno scarno comunicato il Genoa ha appena comunicato di aver esonerato Aurelio Andreazzoli: il tecnico non guiderà più la prima squadra. Il club rossoblu non ha fornito ulteriori dettagli rimandando le future comunicazioni alle prossime ore. Di seguito il comunicato del Genoa. “Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Genoa 5-1. Cornelius come Anastasi - Boateng ed Ilicic : tripletta partendo dalla panchina : Il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio scrive un pezzo di storia del massimo campionato italiano: il Parma surclassa il Genoa sconfiggendolo per 5-1, ma l’uomo copertina della gara è Cornelius, che subentra all’infortunato Inglese dopo 12′ e mette a segno una tripletta. Le altre reti portano le firme di Kucka, Kulusevski e, per il Genoa, di Pinamonti. Nel primo tempo Inglese dopo una ...

Calcio - serie A : Parma-Genoa 5-1 : 19.58 Parma a valanga sul Genoa: 5-1 e con 12 punti appaia la Lazio al settimo posto. Gli emiliani partono a tutto gas: al 4' Inglese si divora il vantaggio dopo un' altra palla gol di Barillà. Al 20'ci prova Cornelius,subentrato a Inglese,ma al 31'doppio miracolo di Sepe su Goldaniga.Il Parma passa con Kucka (38') poi Cornelius si scatena e segna una tripletta (42,46' e 50').Il Genoa accorcia con Pinamonti (52') e tenta una reazione con ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Genoa-Milan 1-2. Rimonta rossonera - Schone fallisce il rigore del pari : Il Milan passa a Genova nell’anticipo serale della settima giornata della Serie A di Calcio: i rossoneri si impongono in Rimonta per 1-2, ma nel finale devono ringraziare Reina, che para il rigore del possibile pareggio a Schone, che al 41′ aveva portato in vantaggio i rossoblu, mentre nella ripresa prima Theo Hernandez al 52′, e poi Kessie al 57′ dal dischetto avevano firmato la Rimonta degli uomini di Giampaolo. Un ...

Genoa-Milan 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Reina e Schone croce e delizia [FOTO] : Genoa-Milan, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match di Marassi tra liguri e lombardi valevole come anticipo serale del sabato della 7^ giornata di Serie A. Già tante pressioni e panchine a rischio per una gara da definire, senza esagerare, da ‘ultima spiaggia’. Al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. GENOA Radu 5.5 – L’errore sul momentaneo ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A Calcio in DIRETTA : vincono in rimonta i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97′ Fine della partita vince il Milan per 2-1. 96′ Prova la verticalizzazione Romero ma viene bloccato da Romagnoli. 94′ si giocherà per altri 4 minuti di recupero. 93′ Castillejo viene espulso dalla panchina per proteste sul rigore. 92′ PARATO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ RIGORE per il ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A Calcio in DIRETTA : Reina para un rigore a Schone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ paraTO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ rigore per il Genoa, Pandev manda in verticale Kouamé che viene steso da Reina, ma ci sarà il VAR. 89′ Giallo per Romero per un fallo a centrocampo. 88′ Dentro Pandev al posto di Lerager nel Genoa. 86′ Profondità di Favilli che tiene bene palla e scarica ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A Calcio in DIRETTA : Leao vicino al tris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ Fuori Pinamonti e dentro Favilli nel Genoa. 72′ Ripartenza clamorosa di Kouamé che serve il movimento di Pinamonti che di prima tira di piatto ma non trova la porta. 70′ Biglia rischia l’espulsione per una dura entrata su Lerager. 68′ Radu ferma Leao che aveva superato Zapata dentro l’area di rigore. 67′ Giallo per Schone che ferma a centrocampo ...