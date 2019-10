Assad al fronte con le truppe a Idlib Erdogan è un ladro | ci ruba la terra

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il presidente siriano Bashar alha fatto visita allegovernative in prima linea acon gli jihadisti. 212 la sua prima visita nella provincia siriana nord-occidentale dall’inizio del conflitto. “Il presidenteincontra membri dell’esercito siriano in prima linea nella città di Hbeit, nella provincia di”, ha affermato l’ufficio del presidente sui social network. La provincia di, di circa tre milioni di persone, è stata protetta da un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia dal 31 agosto, ma le tensioni sul campo persistono.Dail presidente siriano ha attaccato il presidente turco Recep Tayyip: ”è un, hato fabbriche, grano e petrolio e oggila”.Oggi il leader turco si trova a Sochi per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. I due ...

agorarai : 'I curdi ora affidano la loro sicurezza a Assad' in diretta Lucia Goracci, corrispondente Rai dal fronte turco-siri… - Notiziedi_it : Siria: Assad al fronte vicino a Idlib – Ultima Ora - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Il presidente #Assad si trova insieme alle truppe dell'esercito sirian… -