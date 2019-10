Uomini e Donne | gaffe di Maria De Filippi | chiama Gemma ' mummia'

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO/ Uomini e Donne : 'non voglio farti star male - ma...' : Uomini e Donne Trono Over, Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI vanno via dal programma: lui tra le lacrime amare, ecco perché.

Uomini e Donne - il gioco della frutta con Gemma e Jean Pierre : Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, va in onda alle 14.45, orario da fine pranzo. Tra un caffè e un liquore, rimane sempre spazio per un po' di frutta. Ci pensa la conduttrice e la sua fidata spalla Tina Cipollari a servirla a tavola. La commensale preferita, a cui viene fornito un trattamento di favore, è Gemma Galgani, che con un slancio di generosità viene aiutata dalla vamp affinché riesca a lasciarsi andare col nuovo ...

Uomini e Donne gossip : Riccardo e Ida pronti per la convivenza? : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over si trasferirà a Brescia da Ida Platano? Nella puntata appena terminata del Trono Over di Uomini e Donne la popolare dama Ida Platano ha dato il benservito a Riccardo Guarnieri, asserendo di non provare più niente nei suoi confronti. Una confessione che ha gelato nel vero senso della parola quest’ultimo, il quale è scoppiato a piangere. Ma non è finita qua perchè in base alle anticipazioni di Uomini ...

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Ecco dove potrebbe approdare : Uomini e Donne: Gemma Galgani approda al Grande Fratello Vip? Gemma Galgani, inutile negarlo, è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, ma presto le cose potrebbero cambiare. Secondo il settimanale Vero, infatti, la dama di Maria De Filippi potrebbe presto lasciare il programma per approdare nel cast della nuova edizione del GF Vip che, salvo imprevisti, dovrebbe partire con il prossimo anno. Ovviamente, è bene chiarire, ...

Uomini e Donne - trono over : IDA e RICCARDO fanno ancora pace! : Nuovo capitolo nella lunghissima storia d’amore tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano, una delle coppie protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo infatti parlato di quella che sembrava essere una frattura definitiva tra i due, ma le cose sono cambiate nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne, news: Ida e RICCARDO, a che punto ...

Tina Cipollari - Uomini e Donne : Agostino Penna svela un retroscena : Uomini e Donne, Agostino Penna su Tina Cipollari: “Ho suonato al suo matrimonio” Agostino Penna ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Lei. E in questa occasione il vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti ha parlato anche del suo passato come pianista a Uomini e Donne. Per chi non lo sapesse è stato proprio lui a ideare il famoso jingle del popolare ...

Uomini e Donne oggi : Gemma delusa - duro colpo per Riccardo : Uomini e Donne oggi: delusione per Gemma Galgani, tra Riccardo e Ida nuove discussioni oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Non mancano i colpi di scena in studio, dove il tutto prende inizio da Gemma Galgani e JeanPierre. I due sono usciti insieme girando per Roma e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma delusa, duro colpo per Riccardo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Ida Platano delude Riccardo e lascia il Trono Over : Ida Platano esce con Riccardo Guarnieri e cerca Armando Incarnato La settimana si aprirà con una puntata ricca di colpi di scena a Uomini e Donne. A tessere una trama rosa ben intrecciata saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel Trono Over. La coppia sarà chiamata al centro dello studio oggi per raccontare come hanno vissuto il loro riavvicinamento. Ida Platano racconterà di aver voluto vedere il più possibile Riccardo Guarnieri negli ...

Anticipazioni Uomini e donne 21 ottobre - Guarnieri alla ex : 'Difendi quello che c'è stato' : Oggi 21 ottobre tornerà il Trono Over di Uomini e donne per una puntata assolutamente da non perdere. Essa, infatti, sarà dedicata ai soliti siparietti di Gemma Galgani, alle prese con il suo complicato percorso di conoscenza con JeanPierre, e alle immancabili scaramucce con Tina Cipollari. Ma soprattutto si parlerà delle novità relative a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo la lettera da lui scritta la scorsa settimana nella quale le ha ...

Uomini e donne - Sossio e Ursula mostrano Bianca : scoppia la bufera : Dopo essere stati a lungo i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati al centro del gossip, per aver mostrato ai follower le prime immagini della loro bambina. Si tratta della primogenita tanto attesa dalla coppia vip del dating show di Maria De Filippi, nata lo scorso 11 ottobre, e che nelle ultime ore ha mandato in visibilio i fedeli sostenitori del noto programma di Canale 5.\\Così, ...

Gemma Galgani : possibile pausa da Uomini e Donne per il Grande Fratello Vip 4 (RUMORS) : Uomini e Donne dovrà fare a meno di una delle sue indiscusse protagoniste nei prossimi mesi? Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista "Vero" nel suo ultimo numero, Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa dal Trono Over per partecipare ad un altro noto programma di Canale 5. Si vocifera che la dama torinese sia tra le candidate al cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che debutterà sul piccolo schermo ...

Uomini e Donne - Alessia e Aldo : dove eravamo rimasti…Come stanno oggi : Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la coppia che non scoppia C’è chi crede che le coppie di Uomini e Donne pensino solo al business e chi continua a sperare che un programma televisivo possa farsi galeotto di storie autentiche e durature. A giudicare dai trascorsi di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, la coppia nata nella […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia e Aldo: dove eravamo rimasti…Come stanno oggi proviene da Gossip e Tv.

Atletica – Campionati Italiani di mezza maratona : Crippa trionfa tra gli Uomini - sorride Incerti tra le donne : I due atleti Italiani si impongono a Palermo nei Campionati Italiani di mezza maratona Un ritorno e una novità, nei Campionati Italiani di mezza maratona a Palermo. Tra le donne conquista il successo Anna Incerti (Fiamme Azzurre). Sulle strade di casa la palermitana di Bagheria, oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14:09 coglie il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008, e taglia il ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 20 ottobre 2019 : Gemma Snobbata da Jean Pierre! : Oggi a Uomini e Donne Oggi Over Gemma, dopo l’entusiasmo per Jean Pierre, resta molto male in quanto il cavaliere ha deciso di tenere una nuova pretendente. Rivelazione shock di Ida Platano, la dama del trono Over dichiara di non essere più innamorata di Riccardo Guarnieri. Ecco quanto accade nella Puntata odierna di Uomini e Donne! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 20 ottobre 2019: Gemma Snobbata da Jean Pierre! proviene da ...