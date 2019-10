Tu sì que vales | Gioele ha emozionato tutti | è il figlio di un ex di Amici

Ascolti tv - dati Auditel del 19 ottobre : esordio record per Tu sì que vales : esordio record di tutte le edizioni, dal 2014, per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto sabato 19 ottobre una media di 4 milioni 988mila spettatori pari al 28.01% di share, aggiudicandosi nettamente la serata. Su Rai1 l’ultimo appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta, dedicato alla Sicilia del Gattopardo, è stato seguito da 3 milioni 558mila appassionati pari al 18.5%. Ancora in prima serata, su Rai2 le serie ...

Tu Si Que vales 2019 Matteo Dalainon canta i Senza Confini in italiano e in russo dopo la proposta di Teo Mammuccari che gli dice che non sa fare nulla (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 19 ottobre è tornato Tu Si Que vales, lo show d'intrattenimento dell'ammiraglia Mediaset condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si è

Tu Si que vales 2019 - Ruslan e Sabrina Ferilli in equilibrio precario (video) : Tu Si Que Vales 2019 Ruslan gioca con l’equilibrio e coinvolge Sabrina Ferilli (video) Una tra le novità di questa nuova edizione di Tu Si Que Vales iniziata ieri su Canale 5 sabato 19 ottobre, è sicuramente Sabrina Ferilli giudice popolare. La veracità genuina e la complicità che Sabrina ha con Maria De Filippi hanno aggiunto qualcosa di nuovo alla trasmissione. Così quando arriva Ruslan che gioca con gli equilibri anche Sabrina Ferilli ...

Tu si que vales 2019 - i fratelli Russo sbagliano e uno dei due cade durante l’esibizione (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019 i fratelli Russo, i due acrobati si esibiscono ma uno dei due cade durante l’esibizione (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 19 ottobre è tornato Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si sono presentati i fratelli Russo che hanno ...

Tu Si que vales 2019 - Tip e Tap della scuderia Gerry in collegamento da…New York : Tu Si Que Vales 2019 tornano i Tip e Tap della scuderia Gerry da “New York” Ieri su Canale 5 il sabato sera è tornato nella mani di Maria De Filippi e della squadra di Tu Si Que Vales. Tra i tanti talenti che si sono esibiti ci sono stati anche quelli un po’ particolari della scuderia Gerry una formula diventata appuntamento fisso della trasmissione. Gerry Scotti presenta i suoi ragazzi, un “duo eccezionale richiesto in ...

“Oddio!”. Tu sì que vales - terribile incidente per i due giovani artisti : paura in studio. Le immagini : Piccolo ma preoccupante incidente nel corso della prima puntata di Tu sì que vales. Per chi l’ha visto in diretta potrà ricordare l’esibizione dei Fratelli Rossi, un duo composto da due giovani artisti, fratelli anche nella vita, Alejandro e Ricardo. Ma cosa è successo? I due dovevano creare una serie di evoluzioni sul palco con uno dei due che, spalle al pavimento, doveva riuscire a far ruotare l’altro aiutandosi solo con i piedi. Durante uno ...

Sabrina Ferilli incanta a Tu si que vales - l’attrice romana per la sua prima da giudice si mostra con vestito con una scollatura da capogiro : Una Sabrina Ferilli in grande forma quella che si è vista nella prima serata tv di ieri al programma Tu si que Vales. l’attrice molto famosa romana sarà per tutta la nuova stagione, il nuovo giudice popolare prendendo il posto di Iva Zanicchi e di Mara Venier. La Ferilli è stata accolta dal pubblico dello show, andato in onda nella serata di ieri su canale 5, da un lunghissimo applauso. l’attrice si è presentata con un vestito ...

Tu sì que vales - colmato il tassello mancante : Sabrina Ferilli è l'innesto perfetto : ...