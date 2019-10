Thiago Motta verso il Genoa | manca solo firma

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 22 ottobre 2019) E'questione di dettagli per l'arrivo, a sorpresa, sulla panchina deldi. L'ex centrocampista di, Inter, Psg e della Nazionale sostituira' Aurelio Andreazzoli che al momento pero' non e' stato ancora esonerato ufficialmente. L'ideada tempo ballava nella testa di Preziosi ma il patron delnon aveva osato rischiare provando prima di tutto a convincere due tecnici d'esperienza come Gattuso e Pioli. Le due rinunce, per motivi differenti, avevano portato alla prosecuzione dell'agonia rossoblu' con Andreazzoli confermato anche durante la sosta sino alla gara di Parma. Ma la sconfitta per 5-1 di ieri ha fatto precipitare la situazione e il penultimo posto in classifica fa paura.Cosi' Preziosi ha accelerato i tempi incontrando, che sta seguendo il supercorso di Coverciano per prendere il patentino di allenatore per la serie A. ...

