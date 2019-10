Sempre più cani tatuati | una moda in costante aumento | a dispetto della salute degli

I tumori fanno Sempre meno paura : da oggi in Italia un nuovo strumento in grado di rendere più efficaci le cure : Aiuterà le cure contro i tumori ad avere maggiore efficacia, grazie alla sinergia tra ipertermia profonda, chemioterapia e radioterapia. Entra così in funzione, per la prima volta in Italia, presso il Polo di radioterapia oncologica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, un sistema di ipertermia profonda per la cura dei tumori in grado di ottimizzare la risposta a chemioterapia e radioterapia. Il macchinario, testato con effetti ...

GTA 6 Sempre più concreto - diversi indizi in GTA Online fanno pensare al futuro : Il fermento in vista di GTA 6 non mira minimamente a scemare: il nuovo capitolo della serie è come di consueto particolarmente atteso dalla community, che sostanzialmente non vede l’ora di tuffarsi in una nuova esperienza ludica targata Rockstar Games. D’altronde di anni dalla release del predecessore ne sono passati ormai sei, e con il silenzio assoluto da parte del team di sviluppo che permane l’attesa non potrà far altro che ...

Minori - l’Italia non è un paese per bambini : sempre meno e Sempre più poveri. E la spesa sociale e quella per per l’istruzione calano : C’è un’Italia vietata ai Minori. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In un paese in cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei Minori ha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E ...

In Italia nascono sempre meno bambini. Genitori Sempre più anziani : La crisi economica ha avuto un impatto anche sull'aumento della denatalità. Nel 2008, in Italia i minori rappresentavano il 17.1% della popolazione residente, mentre nel 2018 sono ridotti al 16.2%. Un fenomeno che si è sviluppato in maniera non uniforme, ma che si è concentrato in particolare nel sud e nelle isole - che hanno perso un minore ogni 10 - e che al centro e al nord è stato meno incisivo per la presenza delle ...

Allegri Sempre più vicino allo United - decisiva la partita contro il Liverpool (RUMORS) : Una domenica che potrebbe essere decisiva per la panchina del Manchester United: secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra il futuro di Solskjaer al Manchester United dipenderà molto dal match contro il Liverpool, previsto nel pomeriggio di domenica 20 ottobre. La società inglese non è entusiasta dei risultati raccolti dalla squadra in questa prima parte della stagione e potrebbe decidere di dare una scossa alla squadra ...

Sempre più brand unico Wind Tre : ormai manca veramente poco : Il brand unico Wind Tre dovrebbe farsi largo entro febbraio 2020, come dimostrano anche gli ultimi indizi raccolti dal solito 'mondomobileweb.it'. Vi avevamo già parlato giorni fa del mancato rinnovo della PEC di 3 Italia, rafforzate da quanto accaduto relativamente al Progetto PISA ed all'accordo ratificato dai sindacati, che aprirà il via al piano di cessione degli impianti passivi di rete di Wind Tre, acquisiti da una società in ...

Moto3 – ll Gp del Giappone parla italiano : Canet si ritita - trionfa Dalla Porta! Il Mondiale Sempre più vicino : Sventola il tricolore a Motegi: Lorenzo Dalla Porta si aggiudica il Gp del Giappone, Canet cade Il Gp del Giappone regala spettacolo puro con i giovani della Moto3. Una gara spettacolare con clamorosi colpi di scena: Aaron Canet è infatti stato protagonista di una caduta che lo ha mandato del tutto fuori dai giochi e ha permesso a Dalla Porta di approfittarne, conquistando una vittoria preziosissima. Il pilota italiano del Leopard Racing ...

MotoGp – Jorge Lorenzo Sempre più deluso - ancora una frecciata alla Honda : “è ben consapevole di dove deve migliorare la moto” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative. “In condizioni miste ero davvero in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - ennesima figuraccia in qualifica davanti ai capi della Honda. Futuro Sempre più incerto e addio da non scartare : Jorge Lorenzo, una crisi senza fine. Potrebbe essere il titolo di un film e nel caso del maiorchino sarebbe un horror. ennesima figuraccia nel corso delle qualifiche, quella del cinque volte iridato sul tracciato di Motegi (Giappone), nell’appuntamento di casa della Honda. La RC213V continua ad essere un enigma per l’iberico che, ancora una volta, sarà nelle retrovie, avendo rimediato quasi 3″ (19°) dal compagno di team Marc ...

I segreti di Falcom - lo sviluppatore giapponese di RPG più longevo di Sempre - articolo : Fondato nel 1981, Falcom è lo studio di sviluppo giapponese specializzato in RPG più longevo di sempre, anche se è seguito a ruota da alcuni suoi rivali decisamente più attrezzati in termini di dimensioni, valore delle produzioni e riconoscimenti internazionali. Oggi la compagnia rimane di dimensioni modeste con 62 impiegati, e forse la colpa di ciò è del suo fondatore Masayuki Kato, che scherzando ha spesso affermato di non voler ingrandire lo ...

I fuffa-guru impazzano Sempre di più tra i piccoli imprenditori. Ma perché? : Lavoro da oltre 30 anni per i piccoli imprenditori che, ricordiamo, rappresentano l’80% del tessuto produttivo del nostro paese. Se dovessi individuare un parametro che evidenzi il livello della sua lenta evoluzione, sicuramente la massiccia partecipazione ai corsi-seminari motivazionali dei fuffa-guru rappresenta un indicatore molto significativo. Ma laddove c’è un business di successo, c’è un’offerta che incontra una domanda. Semplice e ...

Influenza 2019-2020 : “Italiani Sempre più convinti di vaccinarsi” : “Sta aumentando in Italia la consapevolezza dell’importanza della vaccinazione contro l’Influenza. Purtroppo dal 2009, con la pandemia Influenzale e innegabili errori comunicativi, avevamo avuto un raffreddamento di interesse nei confronti di questa importante forma di prevenzione, ma credo che oggi stiamo recuperando terreno”. A sottolinearlo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’università di ...

Cittadini-consumatori Sempre più soli - rafforzare norme e strumenti a tutela dei diritti : Sono in corso a Chianciano Terme in Toscana i lavori della XVIII sessione Programmatica del Consiglio nazionale dei Consumatori e Utenti che comprende le associazioni maggiormente rappresentative in Italia.Appuntamento importante che cade nel ventesimo anniversario dall’insediamento del Cncu, avvenuto il 2 febbraio 1999, sotto la presidenza di Antonio Lirosi, tra i padri del consumerismo italiano. Organismo nato grazie alla legge n. 281 ...

Sempre più gente acquista smartphone usati a discapito di quelli nuovi : Il mercato degli smartphone di seconda mano sta prendendo Sempre più piede, grazie a dei prezzi che arrivano ad un risparmio del 50% rispetto al prezzo di listino. L'articolo Sempre più gente acquista smartphone usati a discapito di quelli nuovi proviene da TuttoAndroid.