Perché l’occhio della mantide è diventato importante per la scienza

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Tra gli invertebrati è l’unica dotata di vista in 3D e, ora che gli scienziati lo sanno, laè al centroscena di più d’un laboratorio di ricerca. In questo video, girato da un team di studiosi dell’università di Newcastle, vedrete un esemplare indossare persino un paio di occhialini per la visione in 3D – quelli con le lenti rosse e verdi, per intenderci – per mezzo dei quali poter risalire con precisione alla sua percezioneprofondità. Lo studio, a dire il vero, è ancora più approfondito e scava fino al percorso dell’informazione attraverso il cervello, come riportato sulle pagine di Nature Communications, dove la ricerca che ha raccolto tutti i risultati. Ma per cominciare, queste immagini raccontano già un capitolo non indifferente delle nostre conoscenze sulla sensorialità. (Credit video: Nature)...

