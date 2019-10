Micciché | “Singolare il comportamento di Preziosi sulla mia elezione”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il presidente Gaetanodurante l’assemblea di Lega tenutasi oggi ha tenuto un discorso rivolto a tutti i club, a seguito dell’indagine da parte della Procura Figcsua elezione a presidente di Lega. Dal comunicato si legge “In 19 mesi, dopo un doppio commissariamento, è stata completata la governance, è stata definita la struttura operativa e nominato il nuovo Amministratore Delegato. In questo lasso temporale il Consiglio di Lega e l’Assemblea si sono riuniti ciascuno più di venti volte, con importanti decisioni prese sempre all’unanimità. Tra le più rilevanti, la gestione dell’assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018-2021, risolta con un sostanziale incremento rispetto al ciclo precedente. stabilendo il record storico di ricavi per la Lega Serie A”. “In questo ambito, con largo anticipo rispetto al passato, è stata già avviata la procedura per ...

