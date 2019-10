Live | Alessandro Greco critica la d’Urso | “La cosa più triste è…”

Live Trento-Sassari 36-28 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Alessandro Gentile sale in cattedra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-31 Tripla del meno 5 di Stefano Gentile. 36-28 Penetrazione vincente di King e timeout Sassari. 34-28 Knox servito al centro da Gentile mette a segno il gancio. 32-28 La difesa sarda battezza male Alessandro Gentile che colpisce da tre. 29-28 Mclean prende la linea di fondo e segna in reverse. 29-26 Penetrazione e appoggio al vetro per Stefano Gentile. 29-24 Virata in post basso di Bilan ...

Live non è la D’Urso Matteo Alessandroni non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il personal trainer Matteo Alessandroni è stato ospite a ‘Live Non è la D’Urso’. Già nelle scorse settimane, ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro, con cui aveva posato solo per un servizio fotografico sul mondo del fitness. Durante l’intervista con la D’Urso Alessandroni ha detto:”E’ la verità. sono stato ingannato da una donna. Diceva che aveva una storia con me. Hanno montato un caos. Non ho mai illuso ...

Live non è la D’Urso Matteo Alessandroni non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il personal trainer Matteo Alessandroni è stato ospite a ‘Live Non è la D’Urso’. Già nelle scorse settimane, ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro, con cui aveva posato solo per un servizio fotografico sul mondo del fitness. Durante l’intervista con la D’Urso Alessandroni ha detto:”E’ la verità. sono stato ingannato da una donna. Diceva che aveva una storia con me. Hanno montato un caos. Non ho mai illuso ...