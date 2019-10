Inter-Borussia Dortmund | programma | orari e tv Le probabili formazioni

L’Inter deve vincere per rispondere alla Juve e caricarsi per la gara contro il Borussia Dortmund : Non ci sono alternative in Sassuolo-Inter. Antonio Conte, dopo le vittorie di Juventus e Napoli, non può permettersi altri passi

Borussia Dortmund in emergenza contro l'Inter : Alcacer potrebbe essere assente : C'è già grande attesa in casa Inter per la sfida di Champions League che si giocherà mercoledì 23 ottobre, alle ore 21, allo stadio Meazza e che vedrà i nerazzurri affrontare il Borussia Dortmund. Una sfida quasi "da dentro o fuori" visto che i tedeschi sono in testa al girone con il Barcellona a quota 4 punti, mentre il club meneghino è ultimo con un solo punto. Un nuovo passo falso, dunque, rischierebbe di porre già fine alle speranze di ...

Inter - Sensi ancora ko : problema alla coscia - non recupera per il Borussia in Champions. Conte è nei guai : Un nuovo problema fisico rallenta il recupero di Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore che si era procurato durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di giovedì.

Champions League : Inter-Borussia Dortmund in tv su Sky mercoledì 23 ottobre : L’Inter, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, affronterà il Sassuolo in campionato, dopodiché sarà impegnata nella 3ª giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sfideranno il Borussia Dortmund di Lucien Favre nel Gruppo F. La partita verrà giocata alle ore 21.00 di mercoledì 23 ottobre 2019 allo stadio San Siro di Milano. La diretta tv sarà un’esclusiva di Sky, mentre su Canale 5 verrà proposta la sfida dell’Atalanta ...