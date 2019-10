Chi è Filippo Gili | il fidanzato di Vanessa Scalera star di Imma Tataranni

Le Iene - Filippo Roma parla dopo l’aggressione : “Tentativo di linciaggio : mi hanno urlato ‘figlio di pu***na - venduto. Avevano l’odio negli ocChi” : “Appena mi hanno visto sono impazziti, è stato un vero e proprio tentativo di linciaggio”, Filippo Roma parla per la prima volta all’Adnkronos. L’inviato delle Iene nei giorni scorsi è stato aggredito a Napoli durante la manifestazione Italia a 5 Stelle, il giornalista si trovava all’evento per intervistata la sindaca di Roma Virginia Raggi sull’emergenza rifiuti nella capitale. La sua presenza non è stata ...

M5s - Filippo Facci inChioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin

L'odissea giudiziaria di Filippo Penati - morto poChi mesi dopo il suo accusatore : "Mi riprendo la vita", aveva promesso il 28 settembre di due anni fa subito dopo la lettura della sentenza con cui anche la corte d'Appello di Milano cancellava le accuse di corruzione e finanziamento dei partiti maturate nell'inchiesta sul presunto 'Sistema Sesto'. Invece Filippo Penati, l'ex presidente Ds della Provincia di Milano ed ex sindaco di Sesto San Giovanni, è morto di cancro a pochi mesi di distanza dall'uomo che gli puntava il dito ...

Filippo Penati - il ricordo di Renato Farina : "Un comunista per bene - ecco Chi era davvero" : In morte di Filippo Penati mi viene in mente il volto di una persona che portava bene addosso il nome di comunista, non al modo astuto dei capi, ma come mi capitava di vederne, tipi così, nel fumo dei bar fuori dalle acciaierie di Sesto San Giovanni prima dell'alba. Erano gli anni 80, e c'erano anco

Morto Filippo Penati - ex presidente della provincia di Milano. Colpito da una malattia durante le inChieste : È Morto Filippo Penati, dirigente del Partito democratico e presidente della provincia di Milano dal 2004 al 2009. Era malato da tempo, Colpito dalla malattia, raccontano fonti a lui vicine, durante gli anni delle inchieste che lo avevano visto coinvolto. L'ex sindaco di Sesto San Giovanni lascia du

?Amici Celebrities : Filippo Bisciglia Chiede scusa in ginocChio a Maria De Filippi con una serenata : Amici Celebrities: Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata. Pace fatta durante la terza puntata, che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, tra la padrona di casa e il conduttore di Temptation Island. Nella seconda manche Bisciglia canta “Roma nun fa la stupida stasera”, ma cambia sul finale le parole. Durante la seconda puntata di Amici Celebrities c’era stata un po’ di maretta ...

Amici Celebrities - Terza Puntata : Filippo Bisciglia Chiede Scusa a Maria De Filippi! : Amici Celebrities, Terza Puntata: un appuntamento ricco di colpi di scena. I telespettatori assistono alla richiesta di scuse di Bisciglia ma anche ad una modifica importante del regolamento. Ecco cosa succede… Amici Celebrities ha appassionato il pubblico e non è stato affatto deludente neanche dal punto di vista dei litigi. Infatti Filippo Bisciglia ha anche attaccato Maria De Filippi nel corso dell’ultima Puntata, sostenendo che ...

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia Chiede Scusa! : Amici Celebrities, Filippo Bisciglia ha capito di avere esagerato con la polemica di una settimana fa. Con un post ha promesso che si concentrerà soltanto sulla gara. Amici Celebrities sta confermando le doti di alcuni dei personaggi celebri che si sono rimessi in gioco nel nuovo talent di Maria De Filippi. Come Filippo Bisciglia che ha lasciato il villaggio di Temptation Island improvvisandosi cantante. Una trasformazione che al pubblico è ...

Addio Filippo PesChiera - rapito dalle Br : 23.00 Filippo Peschiera ha rappresentato una figura importante del cattolicesimo democratico di Genova, di riferimento nel campo del diritto del lavoro e sindacale. E' morto a 88 anni. Fu sequestrato il 18 febbraio 1978 da un commando delle Brigate Rosse alla scuola di Formazione superiore del capoluogo ligure. I terroristi lo ferirono con 5 colpi di pistola alle gambe. Vollero processare il docente, lo studioso di diritto del lavoro e il ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia s’è desta! Filippo Tortu ruggisce - StecChi in finale da outsider. E ora la notte di Eleonora Giorgi : L’Italia s’è desta ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Dopo una prima giornata molto difficile, il sabato di gare ha sorriso ai nostri colori: Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri da cui un azzurro era assente da 32 anni e ha concluso con un onorevole settimo posto in 10.07, Claudio Stecchi ha staccato il pass per l’atto conclusivo nel salto con l’asta superando 5.75 al secondo tentativo (suo ...

Volley - Europei finiti per Filippo Lanza : lesione miotendinea per lo sChiacciatore azzurro : Con uno scarno comunicato la FederVolley fa sapere che Filippo Lanza si è infortunato nell’ultima gara della prima fase a gironi degli Europei di pallavolo e che per lui la rassegna continentale è finita anzitempo. La tegola per il CT Blengini arriva a ridosso della sfida degli ottavi di finale contro la Turchia. Il comunicato della FederVolley: “Nantes. Infortunio al muscolo psoas destro per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza ...

Europei Pallavolo MasChile – Brutte notizie da Nantes : Filippo Lanza costretto a fermarsi per infortunio : Europei Maschili di Pallavolo: infortunio al muscolo psoas per Filippo Lanza infortunio al muscolo psoas destro per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza che oggi pomeriggio è stato sottoposto a risonanza magnetica. La diagnosi è di una minima lesione miotendinea che costringerà il martello veneto a saltare i prossimi match. L’infortunio è stato riportato nelle fasi finali del match contro la Francia.L'articolo Europei Pallavolo Maschile ...

Un posto al sole anticipazioni : FILIPPO va a stare da ROBERTO? Altri trasloChi in vista… : Aria di traslochi nelle prossime puntate di Un posto al sole: si parlerà di “spostamenti di domicilio” sia nelle storie più drammatiche della soap che in quelle più leggere. Cominciamo proprio da queste ultime: assisteremo ben presto al momento in cui Mariella (Antonella Prisco) e Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) si trasferiranno a casa Del Bue con Guido (Germano Bellavia). Le anticipazioni indicano che le cose non andranno proprio ...