A che punto è il braccio di ferro sulla manovra

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Mettere in salvo la legge di bilancio. E' la 'mission' del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che oggi hanno incontrato i rappresentanti dei singoli partiti che sostengono il governo per stemperare le tensioni e far sì che non ci siano ulteriori fibrillazioni. L'invito arrivato è' quello di non scaricare le tensionie sull'esecutivo, considerato anche il faro acceso dall'Unione europea. L'obiettivo del presidente del Consiglio è quello di trovare un accordo complessivo e il faccia a faccia con le forze politiche della maggioranza è servito per evitare l''incidente' che si è registrato con il Consiglio dei ministri che a notte inoltrata ha dato il via libera a salvo intese alla. Restano ancora dei nodi da sciogliere nel vertice tra i capi delegazione che il presidente del Consiglio sta presenziando prima del Cdm sulle ...

