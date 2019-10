San Gennaro in Sud Tirolo

Si ripete il 'miracolo' di San Gennaro : il sangue si è sciolto : "Cari amici, ancora una volta vi do la bella notizia: il sangue è sciolto. Il nostro protettore San Gennaro, viva San Gennaro". Lo ha annunciato il cardinale Crescenzio Sepe, mostrando ai fedeli raccolti al duomo di Napoli come da tradizione l'ampolla con il sangue di San Gennaro. "Vogliamo ringraziare il Signore - ha detto tra gli applausi e i giubili - perché questo è innanzitutto un segno della sua bontà, della sua benevolenza, della sua ...

MIRACOLO San Gennaro - SANGUE SI È SCIOLTO!/ Video - per Napoli 'santo multitasking' : San GENNARO, MIRACOLO della Liquefazione del SANGUE si è rinnovato! Grande Festa a Napoli per otto giorni: le testimonianze dei fedeli.

Migliaia di fedeli al Duomo per assistere al prodigio di San Gennaro : «Napoli è in mano a lui» : San Gennaro mette ancora una volta Napoli e la Campania sotto il suo manto protettore. Alle 10.04 il cardinale Crescenzio Sepe ha annunciato l'avvenuto prodigio della liquefazione del sangue,...

Napoli - San Gennaro : si ripete il miracolo della liquefazione del sangue [GALLERY] : “Cari amici, ancora una volta vi do la bella notizia: il sangue è sciolto“, ha dichiarato il cardinale Sepe mostrando ai fedeli l’ampolla con il sangue di San Gennaro: l’annuncio è stato dato alle 10:04 dall’arcivescovo di Napoli, dall’altare del Duomo di Napoli prima della solenne celebrazione eucaristica in occasione della festività del santo patrono della città. L’annuncio è stato accolto con un lungo ...

Napoli - il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno di pace tra De Luca e De Magistris : i due in Duomo si ignorano : Niente segno di pace tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris durante la funzione in occasione del miracolo di San Gennaro che si è svolta nel Duomo di Napoli. Nel momento in cui il cardinale Sepe ha invitato tutti a scambiarsi un segno di pace il presidente De Luca ha dato le spalle al sindaco evitando in questo modo di stringergli la mano in segno di pace. L'articolo Napoli, il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno ...

San Gennaro - la storia del "miracolo" della liquefazione del sangue : La liquefazione del suo sangue è famosa non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Si tratta di San Gennaro, il patrono napoletano che viene festeggiato nel capoluogo campano ogni 19 settembre. Questa data coincide con il verificarsi del prodigio, ma il sangue del martire non si scoglie solo in questa giornata. Il fenomeno si ripete infatti altre due volte nel corso di ogni anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre. ...

San Gennaro : il sangue si è sciolto. Camorra e lavoro : il grido del cardinale : Il miracolo si ripete. Ma è un giorno di protesta: sit-in degli operai Whirlpool di Napoli davanti al Duomo: "Servono certezze". Ci sono anche i lavoratori della American Laundry. Nell'omelia l'arcivescovo punta il dito contro la piaga della disoccupazione e la violenza dei clan...

Napoli - San Gennaro non delude : il prodigio si avvera alle 10.04 : Si rinnova il prodigio di San Gennaro. Quest'anno il sangue del santo patrono di Napoli si è sciolto alle 10.04. Consueto lo sventolio del fazzoletto bianco da parte della...

San Gennaro con i lavoratori : sit-in di Whirpool e American Laundry al Duomo di Napoli : Anche i lavoratori in lotta per la chiusura delle loro aziende in attesa del miracolo di San Gennaro. Una delegazione di dipendenti Whirpool e American Laundry ha improvvisato un sit in...

19 Settembre - San Gennaro : dalla nascita alla decapitazione - cos’è il miracolo della liquefazione del sangue : Di San Gennaro, Santo Protettore e Patrono della città di Napoli, non si hanno molte notizie certe: ripercorriamo le tappe della sua vita, dalla nascita alla decapitazione, passando per il miracolo della liquefazione del suo sangue. Si celebra oggi, 19 Settembre, la festa di San Gennaro, Protettore e Patrono della città di Napoli. Gli storici sono concordi nell’affermare che Ianuarius fosse il vero nome di San Gennaro e che la sua famiglia, ...

LO CONOSCI DAVVERO? Approfondiamo la conoscenza su San Gennaro : San Gennaro (19 settembre) Come mai allora è così visceralmente legato alla città partenopea?Del festeggiato di oggi – uno dei quattordici Gennaro annoverati nel Martirologio Romano – sappiamo storicamente ben poco: i suoi natali sono contesi da Napoli, dal borgo calabrese di Calafatoni e da Benevento, città nella quale più probabilmente nacque nel 270 e in cui, grazie alla sua fede, fu acclamato vescovo. Di lui si ...

