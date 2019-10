Trasferire Whatsapp tra Android e iPhone

Fonte : allmobileworld

(Di venerdì 18 ottobre 2019)Transfer è una applicazione compatibile con sistema operativo Windows che è stato creato proprio per portareda un telefono all'altro semplicemente collegando i due telefoni al computer tramite un cavo USB.

antonioolivier5 : Trasferire chat WhatsApp: ecco come fare in pochi passi - Blog - yuumiwastaken : Ho scaricato telegram per spulciare gli sticker e vedere se si possono trasferire su whatsapp ed è arrivata una not… -