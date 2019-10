Siria | a Erdogan abbiamo spedito un cannone da 600 colpi al minuto Ecco la moralità

Siria - Erdogan continua l’offensiva nonostante il cessate il fuoco : “La Turchia non va via” : continua l'offensiva turca nei territori della Siria del Nord e dell'est nonostante la tregua di 5 giorni firmata da Usa e Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oltre ad accusare il leader europei di ipocrisia, ha affermato che al termine del cessate il fuoco "la nostra operazione continuerà in modo ancora più determinato se gli Usa non manterranno le promesse sull'evacuazione delle milizie curde Ypg dalla zona di sicurezza della ...

Guerra Siria - "Erdogan viola cessate fuoco"/ Turchia "parole Italia danno relazioni" : Guerra in Siria, curdi e Osservatori vs Erdogan 'violato il cessate il fuoco'. Scricchiola tregua Usa-Ankara. Turchia, 'parole Italia danno alle relazioni'

Crimini di guerra in Siria : le durissime accuse ai miliziani armati da Erdogan : Se oggi il presidente turco Erdogan ha dichiarato che durante l'operazione " Peace Spring" siano rimasti uccisi solo cinque...

Turchia - la Siria accusa : «Violata tregua - attacchi continuano». Erdogan : «Disinformazione» : L'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della Siria (Fds) denuncia continui attacchi nell'area di Ras al-Ayn, nel nord della Siria, nonostante l'accordo annunciato ieri per «sospendere»...

L’America ferma l’avanzata di Erdogan : cessate il fuoco di cinque giorni in Siria : Ad Ankara intesa con Pence e Pompeo: i miliziani curdi si ritireranno a 20 km dal confine, sospese le sanzioni Usa

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Erdogan-Siria - ora una tregua - 18 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Erdogan-Siria, ora una tregua. Accordo trovato tra Europa e Regno Unito per la Brexit, 18 ottobre 2019,

Siria - INTESA TURCHIA-USA/ Trump e Putin si dividono Erdogan e Assad : Il cessate il fuoco in SIRIA è solo l'ok alle annessioni turche da parte di Trump, che intanto si accorda con Putin sul futuro della SIRIA di Assad

Conte al telefono con Erdogan : “Stop all’offensiva in Siria” : Una conversazione lunga e tesa tra il premier italiano e il presidente turco: «Un’iniziativa unilaterale che si rivelerà controproducente»

Accordo tra Erdogan e Pence : la Turchia sospende l’offensiva in Siria per 120 ore : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è durato un’ora e quaranta minuti. Il ministro degli Esteri turco: « L'Accordo costituisce una pausa delle operazioni militari. Il tweet di Trump: «Milioni di vite saranno salvate, grazie Erdogan»

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Guerra finita solo se Erdogan avrà ‘safe zone’ : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence, che oggi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo stop alle operazioni militari durerà 120 ore e avrà lo scopo di consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il numero due di Donald Trump durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore ...

Siria - Recep Tayyip Erdogan e Mike Pence accordo raggiunto : "Deciso il cessate il fuoco" : Mike Pence è riuscito a convincere Recep Tayyip Erdogan sul cessate il fuoco. L'incontro tra il presidente della Turchia e il vice presidente degli Stati Uniti ha stabilito che Erdogan sospenderà l'offensiva per cinque giorni, per consentire il ritiro dei curdi. Una volta arrivato questo al completo

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Erdogan avrà la sua ‘safe zone’ di 30 chilometri : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il quale ha ottenuto quello che voleva: la ...

Mike Pence annuncia il cessate il fuoco in Siria per 5 giorni. Trump twitta : "Grazie Erdogan" : Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli Usa favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence dopo l’incontro con Erdogan.Le sanzioni imposte dagli Usa alla Turchia per l’offensiva in Siria stanno tolte appena il cessate il fuoco diventerà permanente. La ...

Siria : accordo Usa-Turchia - tregua di 120 ore. Trump : «Grazie Erdogan» : Il vicepresidente Usa dopo l’incontro con Erdogan: la Turchia avrà una “safe zone” di 30 km. Trump su Twitter: «Milioni di vite saranno salvate»