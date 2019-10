Napoli – Callejon e Mertens | il club non cede e rischia di perderli a parametro zero

Sky : il Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon - disposto a uno sforzo economico : Mertens e Callejon. Sky Sport fa il punto sui rinnovi in ballo nel Napoli. Allan aspetta un aumento di ingaggio per firmare il prolungamento. Per Insigne nessuna novità, anzi, al momento si registra una situazione di stallo. Ci sarebbero invece delle notizie per quanto riguarda i rinnovi di Mertens e Callejon. In particolare, per quanto riguarda lo spagnolo, secondo quanto riferisce Sky, il club di De Laurentiis sarebbe intenzionato a fare uno ...

Napoli - contatti avviati con Mertens e Callejon per il rinnovo dei contratti : i dettagli dell’offerta : Il club azzurro ha già presentato un’offerta sia al belga che allo spagnolo, che dovranno adesso dare una risposta a De Laurentiis Il Napoli ha già avviato le trattative per i rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui contratti sono entrambi in scadenza nel giugno 2020. AFP/LaPresse Centrali nel progetto tecnico di Ancelotti, i due giocatori hanno ricevuto la prima proposta di prolungamento da parte della società: un ...

Gazzetta : rinnovo Callejon - il Napoli offre 2 milioni. Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende : Non sono poche le difficoltà per il rinnovo di Callejon con il Napoli, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10 milioni Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante ...

CorSport : Napoli - 9 formazioni in 9 partite. I più utilizzati Zielinski e Callejon : Nel Napoli di Ancelotti non esistono più i titolarissimi. Neppure le formazioni fisse. In nove partite, scrive il Corriere dello Sport, Ancelotti ha smontato la squadra e l’ha ricomposta mescolando gli interpreti “perché c’è un nemico occulto, si chiama acido lattico o stress da prestazione o affaticamento o tensione, e va affrontato” Nove formazioni diverse in nove partite. “Sembra di stare in laboratorio, ad inseguire una formula magica, che ...

Gazzetta : non c’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Callejon - parla l’agente : “Non parlo con il Napoli dall’estate. La cina? Ecco la verità” : Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 parlando del futuro del suo assistito Ecco quanto dichiarato dall’agente: “Il discorso con il Napoli in merito al rinnovo è fermo all’ultima volta che ci siamo sentiti durante l’estate, da allora non ci sono state novità rilevanti. La cina? Nulla di concreto, in questo momento preferiamo non pensarci. Il calciatore è ...

Tuttosport : Mertens e Callejon pronti a dire addio al Napoli : Sono i rinnovi a tenere banco in queste giornate di fermo del campionato per gli impegni delle Nazionali. In casa Napoli si parla soprattutto di quelli di Mertens e Callejon che sono in scadenza. E proprio su di loro arriva una triste notizia da Tuttosport Rinnovi Callejon e Mertens sembra ormai certo che Mertens e Callejon, entrambi con il contratto a scadenza 2020, finiranno la loro esperienza nel Napoli dopo 7 anni di fila, perché il rinnovo ...

Repubblica - Napoli ballottaggio Callejon-Lozano : c’è un favorito. Le novità : Torino-Napoli, le possibili scelte di Ancelotti Torino-Napoli alle ore 18, i partenopei devono vincere per guadagnare terreno su Juventus ed Inter. L’edizione odierna di Repubblica parla delle possibili scelte di Ancelotti per la formazione contro il Torino: La novità è un attaccante in meno ( Llorente) e un centrocampista in più ( Zielinski). In fase di possesso assomiglia molto a un 4-3-3. Il ritorno del tridente è una ...

Napoli - rinnovo Callejon : la proposta non arriva - dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real : Napoli, rinnovo Callejon: la proposta non arriva, dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real Napoli rinnovo Callejon| Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Il Napoli deve decidere quale sarà il futuro di due calciatori che negli ultimi anni sono stati simbolo del club partenopeo. Parliamo di Dries Mertens e José Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto nel giugno 2020. E proprio per quanto riguarda l’attaccante ...

Genk-Napoli 0-0 live - azzurri in difficoltà ma Callejon spreca : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Palo Callejon - traversa Milik : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : palo di Callejon e traversa di Milik - che sfortuna per i partenopei! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Il Napoli sta dominando in questa fase, il Genk fatica a superare la propria metà-campo difensiva. 17′ AZIONE ASSURDA: Mario Rui crossa per l’ennesima volta in mezzo, Callejon calcia e trova il palo destro, Milik tenta un tiro disperato da seduto sul rimbalzo della palla e scheggia la traversa, che sfortuna per i partenopei… 16′ Posizione di fuorigioco per ...

Napoli-Brescia - le pagelle di Forzazzurri : Mertens e Callejon brillano - male Ghoulam : Napoli pagelle Forzazzurri| Il Napoli vince con fatica contro il Brescia e si riscatta dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari. Senza troppi indugi, ecco le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Napoli-Brescia, le pagelle di Forzazzurri Ospina, 6: Non compie nessuna parata degna di nota. Sul gol è incolpevole, Balotelli è molto bravo a colpire di testa. Di Lorenzo, 6: Buona partita dell’ex Empoli, oggi meno ...

Calciomercato Napoli - Callejon tentato dalla Cina : le ultime : Calciomercato Napoli, Callejon tentato dalla Cina: le ultime Calciomercato Napoli Callejon| Callejon rischia il clamoroso addio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno più volte ribadito la volontà di voler confermare l’attaccante ex Real Madrid. Al momento, tuttavia, la situazione resta completamente bloccata. Il contratto di Callejon scade a ...