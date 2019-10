MotoGP | Risultato FP2 GP Giappone 2019 | Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack | in

MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

MotoGP – Dovizioso si lascia la Thailandia alle spalle : “non sono stato sorpreso di quel risultato - ma a Motegi…” : Andrea Dovizioso carico e motivato per il Gp del Giappone: le parole del forlivese in conferenza stampa a Motegi Riflettori puntati sui piloti, oggi a Motegi: la MotoGp è pronta per affrontare il trittico asiatico, che inizierà col Gp del Giappone, che si disputerà nella mattina italiana di domenica 20 ottobre. Marquez arriva in Giappone reduce dalla vittoria del suo ottavo titolo mondiale, ma dovrà fare i conti con i suoi tosti rivali, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Thailandia 2019 : Marc Marquez il più veloce - bene Valentino Rossi 4° - Dovizioso 6° con problema sulla Ducati : Lo spagnolo Marc Marquez vola nel warm-up del GP della Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato asiatico, l’iberico della Honda ha ottenuto il miglior crono di 1’30″921 (l’unico ad abbattere la barriera dell’1’31”), candidandosi a un ruolo di primattore in vista della corsa che scatterà alle 09.00 italiane. Una gara che potrebbe consegnarli l’ottavo titolo mondiale ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso la spunta nel finale rischiando con le slick - Marquez impressiona sul bagnato : Dopo una lunghissima attesa dovuta alle difficili condizioni della pista specialmente in curva-1, si è disputata regolarmente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Un turno molto strano valevole solo per la raccolta dati in ottica gara nel caso in cui dovessero ripresentarsi delle condizioni ibride di umido/asciutto anche domani sulla pista di Buriram. Andrea ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Viñales precede Quartararo nel finale - violenta caduta per Marquez - Valentino Rossi sesto : Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso highside sul finire di turno durante un cambio di direzione ...

MotoGP - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato e classifica. Marquez trionfa - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al Motorland. Lo spagnolo ha letteramente dominato la gara, è scattato in pole position e ha imposto un ritmo infernale allungato fin dalle prime curve: il centauro della Honda ha fatto il vuoto e il suo successo non è mai stato in discussione, il Campione del Mondo ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo e si è ulteriormente avvicinato alla conquista del ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non un grande risultato - ma piccoli passi in avanti” : Nonostante il 20esimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, Jorge Lorenzo vuole guardare positivo in vista della gara di domani. Il maiorchino, che sta lottando da tempo con una Honda che proprio non riesce a digerire, specialmente in frenata ed in ingresso di curva, spiega di avere notato comunque alcuni piccoli passi in avanti nella giornata odierna, che lo fanno sperare in un miglioramento dopo settimane ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...