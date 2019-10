Dl fiscale | Garavaglia e Morrone Lega | ‘nuova stangata Imu a Piattaforme’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Al peggio non c’è fine! Dopo il blocco di nuove concessioni di trivellazione per l’estrazione di idrocarburi annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il congelamento da parte di Eni di buona parte degli investimenti promessi, ecco l’ennesimaper il distretto off shore di Ravenna. Con la nuova manovra di Bilancio arriva anche una nuova imposta: l’Imu per le piattaforme. Il Governo dei ‘blocca trivelle’ e delle tasse non si ferma davanti a nulla”. Lo hanno dichiarato in una nota i parlamentari della, Massimoe Jacopo.L'articolo Dl), ‘nuovaImu a Piattaforme’ CalcioWeb.

