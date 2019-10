Rita Dalla Chiesa sul caso degli agenti uccisi a Trieste | ' Rubio e Saviano dei poveracci'

Daphne Caruana Galizia - a due anni dalla morte si cerca ancora la verità : Amava il colore viola Daphne, il viola di Tiro – un colore regale usato in passato dalla nobiltà, estratto da una rara chiocciola di mare chiamata Murex trunculus – come spiega sua sorella Corinne Vella. Questo particolare e prezioso colore usato nell’antichità non si è mai sbiadito e con il tempo è diventato ancora più deciso e luminoso. Paradossalmente è quello che sta accadendo alla vicenda di Daphne Caruana Galizia: nonostante la ...

Giovanni Conversano - tutta la verità su Serena Enardu. La clamorosa confessione arriva a 12 anni dalla rottura : Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. Dopo uno scontro intenso, la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno lasciato l’Is Morus Relais separati, ma non senza colpi di scena. Lui, nonostante tutto, fino alla fine si è detto innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di ...

Rita Dalla Chiesa : “Chef Rubio e Saviano fanno parte di un circolo di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso” : Dopo che gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, Chef Rubio ha detto la sua, suscitando una serie di reazioni. Tra queste, anche quella di Rita Dalla Chiesa che durante un’intervista a La Verità ha ribadito il suo pensiero, definendo Chef Rubio e Saviano “le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto”. “Come quelle buttate sulla ...

Marco Carta - la verità sul coming out dalla D’Urso : Marco Carta si confessa e racconta tutta la verità sul coming out fatto in diretta nella trasmissione di Barbara D’Urso. Una confessione che il cantante ha scelto di fare di fronte alle telecamere dopo averci pensato per molto tempo e di cui oggi non si pente. L’ex star di Amici e vincitore di Sanremo ha rivelato che avrebbe voluto fare coming out diversi anni fa, ma all’epoca chi gestiva la sua immagine glielo impedì, ...

Rita Dalla Chiesa lancia l'allarme terrorismo : Troppo odio contro agenti : Non vi è più alcuna riconoscenza per le divise. Rita Dalla Chiesa parte da questo presupposto e avverte che il clima che si respira oggi è simile a quello dei primi anni Settanta che hanno preceduto il terrorismo: "Stiamo tornando verso un periodo che pensavamo chiuso da un pezzo, e invece non è vero". Il riferimento è a un tweet choc che recitava: "“Rompete i cogl... sugli sbirri morti in questura? Ma chi c... se ne frega! Morissero tutti nello ...

Ciccio e Tore - appello del papà a 13 anni dalla loro morte : “Chi sa come andò - dica la verità” : Filippo Pappalardi, il papà di Ciccio e Tore, i due fratellini di Gravina di Puglia trovati cadavere nel 2008 dopo essere scomparsi quasi due anni prima, torna a parlare della morte dei figli, per la quale è stato anche ingiustamente accusato, e fa un appello: "È arrivato il momento di dire la verità. Ho bisogno di sapere com’è andata per vivere in pace".Continua a leggere

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia-All Blacks annullata - O’Shea dalla parte di Parisse : “i miei ragazzi avrebbero meRitato di chiudere giocando la partita” : O’Shea non nasconde il suo disappuonto dopo la cancellazione della sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e All Blacks Questa mattina gli appassionati italiani del Rugby si sono svegliati con una notizia che li lascia con l’amaro in bocca: la sfida tra Italia e All Blacks valida per il quarto turno della Coppa del Mondo di Rugby 2019 è stata annullata per via del tifone Hagibis. LaPresse/Alfredo Falcone Se in molti ...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Sparatoria Trieste - Rita Dalla Chiesa a Chef Rubio : “Vergognati della tua immensa pochezza”. Poi aggiunge : “Sapesse almeno cucinare” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne dominicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche qualche polemica, non ultima quella tra ...

Rita Dalla Chiesa vs Lilli Gruber/ Battuta su pancia Salvini 'Se fosse a una donna?' : Rita Dalla Chiesa contro Lilli Gruber per la Battuta sulla pancia dell'ex ministro Salvini: 'E se l'avesse rivolta un uomo ad una politica donna?'.