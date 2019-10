Pancia gonfia e meteorismo | carbone vegetale prima o dopo i pasti?

Tisana contro meteorismo e Pancia gonfia : la ricetta completa : La ricetta della Tisana contro il meteorismo e la pancia gonfia è semplice da preparare in casa ed è un ottimo rimedio casalingo. Ecco come si prepara

Pancia gonfia - cause e rimedi : cosa mangiare e l’elenco degli alimenti da evitare : Determinati cibi, bevande gassate, la cattiva abitudine di mangiare troppo in fretta, le gomme da masticare, il fumo, lo stress o l’ansia: tanti fattori possono portare alla Pancia gonfia, in genere il sintomo di un accumulo di gas nello stomaco o nell’intestino, a volte associato a un dolore anche intenso. Non è da escludere che il gonfiore possa essere la conseguenza della presenza di una malattia che richiede cure specifiche. Le ...