Il Collegio è «Off» con Niccolò Bettarini e Valeficent

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)e Valeficient In attesa che riapra Il, al via su Rai 2 martedì 22 ottobre 2019 (qui il cast della quarta edizione), oggi parte la novità IlOff. Si tratta di uno spin-off digital che ha l’obiettivo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della precedente edizione, andata in onda ad inizio anno. Saranno, il figlio maggiore di Simona Ventura, nuova voce narrante al posto di Giancarlo Magalli, e Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come, ad intervistare, puntata dopo puntata, gli allievi della classe 1968 de Il3, per rivivere i momenti più belli e significativi della loro avventura e scoprire come è cambiata la loro vita dopo l’esperienza nel docu-reality di Rai 2 e quali saranno i loro progetti futuri. IlOff: quando e dove ...

