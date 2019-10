Il Collegio 4 torna su Rai 2 martedì 22 ottobre | gli alunni vivranno il 1982

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ilsu Raidue a partire da, 22. Il reality show quest'anno avrà come voce narrante quella di Simona Ventura che sostituirà Giancarlo Magalli, presente nelle prime tre edizioni. I venti studenti, per la quarta stagione saranno trasportati negli anni '80. Da22parte Il: i nuoviilLa scuola più famosa d'Italia riaprirà i battentiprossimo e vedrà 20 studenti tra i 14 e 17 anni che si metteranno alla prova con undel. Il programma televisivo sperimenta i comportamenti deglidi oggi che si dovranno misurare con il sistema scolastico degli anni passati. L'anno scelto per la nuova stagione è come sempre rappresentativo per la nostra storia: vennero commercializzati i primi CD musicali e la nazionale italiana vinse i mondiali. Glisaranno i veri protagonisti assoluti del programma ...

andre1h : Il Celana di Caprino Bergamasco torna “Il Collegio”: il cast della nuova stagione - Bergamo News - infoitcultura : Il Celana di Caprino Bergamasco torna “Il Collegio”: il cast della nuova stagione - infoitcultura : Su Rai2 su torna a scuola con Il Collegio: gli studenti indietro nel tempo, catapultati nel 1982 -