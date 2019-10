Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Oggi Berlino è ancora amministrata dai democristiani mentre noi abbiamo dovuto aspettare Conte per vedere riconosciuto il cattolicesimo democratico”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, Gianfranco, ex Dc, ex ministro di centrodestra, rimasto con il cuore per oltre un ventennio nel ventre della vecchia Balena Bianca, ascrive il premier Giuseppe Conte alla famiglia ex democristiana. Lunedì scorso, poi, Giuseppe Conte è anche andato ad Avellino, ospite della fondazione Fiorentino Sullo, dove schierati in prima fila c'erano personaggi come Gargani, Zecchino, Franco De Luca, De Mita, Bianco, Mancino.- prosegue- siai, hala Dc mentre gli altri l'hanno sempre rimossa” per poi aggiungere che il premier, prima gialloverde e oggi giallorosso, “cita sempre La Pira e Moro. E ripete una frase di Scoppola: ‘Non è più tempo di Democrazia ...

fisco24_info : “Conte si richiama ai nostri valori, ha sdoganato la Dc', dice Rotondi: “Oggi Berlino è ancora amministrata dai dem… - Agenzia_Italia : “Conte si richiama ai nostri valori, ha sdoganato la Dc', dice Rotondi - JGiusi : DiMaio richiama l'Europa contro la vendita delle armi la sola nazione europea che continua a spedire armi alla Turc… -