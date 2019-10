Salvini e Renzi | duello su Quota 100 «Aiuta ad andare in pensione» «No | la Fornero ha

**Lega : Renzi - ‘Salvini mentitore - abbindola persone’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini è un mentitore, abbindola le persone raccontando balle”. Matteo Renzi insiste, durante Porta a Porta, accusando Matteo Salvini di raccontare bugie a partire dal tema migranrti.L'articolo **Lega: Renzi, ‘Salvini mentitore, abbindola persone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

I primi botta e risposta del duello tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : "Il colpo di sole del Papeete che ha preso Salvini lo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta durante la registrazione del confronto con Matteo Salvini. "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perché non abbiamo il paraocchi e ...

Salvini a Renzi : si è inventato governo : 19.15 "Il governo è nato per non far votare gli italiani,sennò vince la Lega. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura". Così Salvini a Renzi, nel "duello" a Porta a Porta. "Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto",dice il leader Lega. "Sono un uomo di parola: sui migranti, sulla legge Fornero.Quando ho visto che il M5S non mi faceva fare la flat tax ho detto che preferivo farla con gli ...

Ue : Renzi - ‘Salvini era no euro - se cambiato idea mi fa piacere’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Matteo Renzi mostra durante Porta a Porta una foto con Matteo Salvini che regge il cartello ‘no euro’. “Lei si è candidato con queste parole d’ordine. Se ha cambiato idea, mi fa piacere, vorrebbe dire che vince il Nobel per l’intelligenza”. L'articolo Ue: Renzi, ‘Salvini era no euro, se cambiato idea mi fa piacere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il duello tv tra Renzi e Salvini Il leghista : «Ho il 33%» L’ex premier : «Solo parole» : Il leghista: «Governo nato per non farci votare». L’ex segretario dem: «L’accordo con il M5S non mi piace ma in gioco c’era l’Italia»

Renzi contro Salvini a Porta a Porta. Leader di Italia Viva : “Da 27 anni lui solo spot”. L’ex vicepremier : “Io oggi sono al 33% - lui al 4%” : Un banco semicircolare e non le consuete poltrone bianche: Bruno Vespa al centro, Matteo Renzi e Matteo Salvini ai lati. Il primo con completo blu e cravatta scura a tinta unita, l’altro sempre in blu ma con cravatta con piccola fantasia. Che sia un appuntamento imPortante per Porta a Porta lo si capisce dalle parole d’esordio di Vespa: “sono 13 anni che due Leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi”. Le ...

**Migranti : Renzi - ‘Salvini racconta cose palesemente false’** : RRoma, 15 ott. (Adnkronos) – “Il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell’ordine. I governi Renzi-Gentiloni ne hanno messi sei”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta e a Matteo Salvini che dice che il governo vuole tassare merendine e badanti, ribatte: “Mi dice dove sta scritto? Perchè così lei non fa che aumentare le paure dei cittadini. Allora, parliamo di numero e fatti: Salvini ...