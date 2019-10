La partita di calcio Bulgaria-Inghilterra è stata sospesa due volte per cori razzisti

Calcio - Roberto Mancini : “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie all’Europeo - non dobbiamo prendere la partita sotto gamba” : “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni di serie C“, sottolinea il Commissario Tecnico Roberto Mancini in un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie ...

Calciomercato Juve - assalto a Pogba : doppia contropartita allo United : Calciomercato Juve- Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Pogba in vista della sessione di mercato invernale. Tutto potrebbe dipendere dalla reale presa di posizione del diretto interessato. Di fatto, Pogba potrebbe decidere di lasciare il Manchester United già a gennaio qualora il club inglese faticasse a raggiungere il 4° posto valido per la prossima ...

Calciomercato - la Juve tenta il colpaccio (con contropartita) : Bologna - Cagliari - Genoa e Samp si muovono per l’attacco : La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie ma non solo, le dirigenze si sono infatti mosse nelle ultime ore sul Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni, diverse novità provenienti dal massimo campionato italiano e dall’estero. JuveNTUS – La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto ...

Calcio - Gigi Buffon : “Ultima partita in Nazionale? Solo quando deciderò di smettere giocare” : Gigi Buffon e l’ultima partita in Nazionale. Il tema tiene banco perché l’attuale CT dell’Italia Roberto Mancini vorrebbe dedicare un ultimo atto al “portierone” azzurro, che quest’anno ha deciso di recitare il ruolo del “secondo” alla Juventus, dopo l’esperienza francese al PSG. Una stagione particolare per il 41enne nativo di Carrara che sicuramente non disdegnerebbe un attestato di stima ...

Le foto della partita fra vecchie glorie del calcio italiano e tedesco : Ieri sera in Baviera si è giocata una partita benefica con tanti campioni del passato, da Andrea Pirlo a Bruno Conti, da Torsten Frings a Jürgen Klinsmann

Calcio - Roberto Mancini : “Dopo la partita dell’Under 21 contro l’Irlanda si aggregherà Tonali” : Tradizionale conferenza stampa di inizio raduno per Roberto Mancini: il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Calcio ha fatto il punto della situazione dopo il forfait di Stefano Sensi e le condizioni fisiche non perfette di Alessandro Florenzi, con i due che, in ogni caso, non saranno sostituiti. Queste le considerazioni del CT: “Valuteremo domani il da farsi. Proprio perché Florenzi non sta bene da qualche tempo e, anche perché ...

Kate e William alla partita di calcio : George e Charlotte esultano sugli spalti : Una partita di calcio, sorrisi e tanto entusiasmo: Kate Middleton e William sono saliti sugli spalti del Carrow Road per assistere all’incontro fra tra Aston Villa e Norwich City. Non un incontro ufficiale in agenda da un po’, ma una giornata all’insegna della spensieratezza organizzata per i figli George e Charlotte. Il primogenito della coppia infatti è un grande tifoso e appassionato di calcio, così tanto che mamma e papà ...

Scoppia la rissa in tribuna - sospesa una partita di calcio [DETTAGLI] : Un torneo di calcio della categoria under 12, che si svolgeva a Quarata, frazione di Arezzo, è stato interrotto e sospeso perché in tribuna era Scoppiata una rissa tra genitori. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato oggi dalla stampa locale. La rissa è stata sedata solo dall’intervento dei carabinieri. Intanto, in campo, i bambini hanno smesso di giocare per osservare cosa stava succedendo in tribuna e sono poi ...

LIVE Malta-Italia 0-1 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Spinge l’Italia per cercare il raddoppio che sarebbe molto importante. 75′ Galli sbaglia un passaggio in verticale per Bartoli che era in buona posizione. 73′ Girelli ancora lei, prende la palla al limite dell’area di rigore e spara un destro che sfiora il secondo palo. 71′ Esce Borg ed entra E.Xuerreb per Malta. 70′ Girelli importante nel gol con ...

Incidente a Mesagne - 14enne travolto dalla porta durante una partita a calcio : è grave : Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato travolto da una delle porte del campo di calcio comunale di Mesagne. Soccorso da una equipe del 118, all’adolescente è stato diagnosticato un trauma craniofacciale. Sulle dinamiche dell'Incidente in corso accertamenti della polizia.Continua a leggere

Morso alla testa durante una partita di calcio : un dente resta nel cranio del 14enne : Il ragazzino era stato vittima di un insolito infortunio mentre giocava a pallone in Portogallo. I medici gli hanno ricucito la ferita, ma non hanno approfondito la situazione. Solo a distanza di 12 giorni, dopo che il giovane aveva lamentato febbre alta e sonnolenza, è stata fatta la clamorosa scoperta...Continua a leggere

LIVE Cluj-Lazio calcio 2-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : rimonta vincente dei rumeni. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:51 LE Pagelle DEL CLUJ: Arlauskis 6.5, Burca 6, Paun 5.5 , Djokovic 6.5, Deac 5.5 , Boli 6, Bordeianu 6, Camora 6.5 , Peteteu 6, Traore 5, Mike 5.5 , Omrani 7.5. All.: Petrescu 7. 20:50 LE PAGELLA della LAZIO: Strakosha 4.5 , Lucas Leiva 5.5 , Berisha 5, Correa 5 , ...

Totti : “Napoli-Liverpool? Vedremo sicuramente un bel calcio - partita…” : Totti su Napoli-Liverpool Champions League, Francesco Totti ex capitano giallorosso, è ntervenuto ai microfoni della RAI, ed ha espresso un suo parere sui match di stasera e domani: “La Juve è una delle favorite a vincere la Champions, ma contro l’Atlético Madrid è sempre una partita difficile perché è una squadra organizzatissima e che arriva quasi sempre alla fine. Sarà una partita bella da vedere”. Su ...