Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Cielo terso permettendo quelle delle prossime notti potrebbero essere osservazioni del cielo sorprendenti.inle, le, così chiamate perché sembrano provenire da una regione nei pressi della costellazione di Orione. “Si tratta di meteore originate da polveri e detriti persi dalla cometa di Halley durante vecchi passaggi vicino al Sole”, spiega Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). Il periodo migliore per vedere la pioggia delleè tra il 18 e il 23. In condizioni ideali se ne posscorgere alcune decine nell’arco della notte. “Ininfatti – precisa Volpini – le giornate iniziano ad accorciarsi vistosamente, in media di 1 ora e 21 minuti. E con le notti più lunghe – aggiunge l’esperto – si presentano le condizioni ideali per osservare il cielo. Dopo ...

HuffPostItalia : Arrivano le Orionidi, le stelle cadenti d'autunno: quando e come vederle - ROSS54PLL : RT @HuffPostItalia: Arrivano le Orionidi, le stelle cadenti d'autunno: quando e come vederle - TutteLeNotizie : Stelle cadenti d’autunno, sono in arrivo le Orionidi: picco tra il 18 e il 23 ottobre -