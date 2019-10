Italia | in Liechtenstein una passerella | le quote sul match di Sisal Matchpoint

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dopo aver ottenuto la qualificazione agli Europei del 2020 con tre giornate di anticipo, a punteggio pieno con 7 vittorie in altrettante gare, l’di Mancini si gioca con ilil primo posto matematico nel girone J. La squadra del Principato è la Cenerentola del gruppo, ultima in classifica con 2 punti all’attivo, facile dedurre dunque che per gli Azzurri ilsarà più che altro una. La pensano così anche i bookmaker dipoint per i quali non c’è storia: il successono è a un praticamente certo 1.01 mentre la vittoria dei padroni di casa è un’impresa da ben 45 volte la posta, difficile anche che la sfida termini in parità, opzione a 19.00. Nessun dubbio nemmeno tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria degli Azzurri. Visto l’obiettivo raggiunto, Mancini schiererà una formazione del tutto inedita dando ampio spazio ...

GoalItalia : Contro il Liechtenstein Mancini può rivoluzionare l'Italia ?? - sscalcionapoli1 : Italia, a destra tutti in corsa per un posto all’Europeo: Di Lorenzo titolare con il Liechtenstein… - LiberoReporter : Euro 2020: Liechtenstein-Italia, dominio azzurro per il pronostico -