Roma | schianto sulla Casilina | muore un ventiduenne Non aveva la cintura

Brindisi - ucciso nello schianto da carabiniere ubriaco e contRomano : l’addio degli amici a Derio : L'uomo di 59 anni vittima di uno spaventoso incidete stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada statale 613 Lecce-Brindisi. Un'auto contromano guidata da un carabiniere forestale di 34 anni ha centrato in pieno la vettura su cui DesiDerio Serio viaggiava con un amico. Il militare arrestato perché positivo all'alcol test.Continua a leggere

Schianto sulla Lecce-Brindisi : carabiniere ubriaco contRomano provoca un morto e due feriti : Un uomo è morto e due sono rimasti feriti in un incidente stradale provocato da un carabiniere forestale che, alla guida ubriaco, ha imboccato contromano la statale 613 Lecce-Brindisi percorrendola per oltre 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto alle 4.30 di sabato mattina. Il carabiniere, rimasto ferito, è risultato positivo al test alcolemico.Continua a leggere

Roma - camion inchioda per evitare lo schianto : valanga di fango sulle auto : Una valanga di fango riversata su un'Audi e sull'asfalto della via Cristoforo Colombo in direzione Eur, a Roma. È successo questa mattina quando un autobus dell'Atac che si...