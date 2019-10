Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sarà stato l’effetto emulazione? Qualcuno se lo chiede dopo aver appreso che a Chicago la 25enne del Kenya Brigid Kosgei, che ha come manager l’italiano Federico Rosa, è diventata la prima donna della storia ad andare, nella, sotto ildue ore e un quarto, vincendo la gara della ‘Windy Town’ in 2h14′04″. E questo all’indomani dell’impresa del connazionale Eliud Kipchoge, l’olimpionico di Rio, che ieri a Vienna aveva corso sotto le due ore, grazie a scarpe speciali e con l’aiuto di una quarantina di ‘lepri’.Un’impresa storica che però non diventerà un record, in quanto non omologabile per le condizioni particolari in cui è stato ottenuto.Quello della Kosgei è invece un primato a tutti gli effetti, che migliora quello, da alcuni ritenuto da leggenda, ...

HuffPostItalia : Maratona, cade anche il muro delle due ore e 15 minuti tra le donne - francirisso : RT @HuffPostItalia: Maratona, cade anche il muro delle due ore e 15 minuti tra le donne - doctorhoover : RT @HuffPostItalia: Maratona, cade anche il muro delle due ore e 15 minuti tra le donne -