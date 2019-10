Lo stile di vita minaccia il microbioma | una conferma da Öetzi

Infarto e stile di vita : l’alimentazione e le abitudini amiche del cuore e quelle pericolose per la salute : Le abitudini di vita hanno un impatto molto importante sulla salute del nostro cuore. Come ha spiegato il professor Giulio Stefanini, specialista in Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas e docente di Humanitas University, ospite in una diretta Facebook di Obiettivo salute di Radio 24, nel 2018 una serie di nuovi studi hanno sottolineato in maniera molto forte la reale importanza delle nostre abitudini per la salute del cuore. ...

Volvo - mobilità e futuro : l’elettrificazione è uno stile di vita : Volvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar EngineeredVolvo XC60 Polestar Engineered«Lo scorso anno avevamo promesso che tutte le vetture lanciate dal 2019 in poi, avrebbero avuto a che fare col processo di elettrificazione. Oggi, ...

Fenomeno Van life – Lo stile di vita per chi ama viaggiare : Allontanarsi dallo stress della vita quotidiana è un sogno che accomuna sempre più persone che sono sempre più affascinate dal

Dall'Olanda arriva il Niksen. Lo stile di vita ispirato a "non fare nulla" destinato al successo : In principio era l’Hygge, lo stile di vita danese ispirato al “calore e all’intimità”. Poi è arrivato il Lagom, la risposta svedese all’Hygge, un vero e proprio invito alla sobrietà. E oggi l’ultima tendenza arriva dall’Olanda, si chiama “Niksen” ed è destinata a diventare molto di moda. È il dolce far nulla che aiuta a combattere lo stress che ...

Von Der Leyen : difendo lo stile vita europeo - scelta basata sui diritti : Von Der Leyen: difendo lo stile vita europeo, scelta basata sui diritti. "Lo scorso mese sono stati celebrati i trent'anni dal giorno in cui due mili

Diabete - l’obesità aumenta il rischio di ammalarsi di 6 volte : molto più di genetica e stile di vita : Analizzando statisticamente i dati di circa 10mila pazienti con un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, un team di ricerca danese ha determinato che l'obesità aumenta il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 di 6 volte. Il rischio è sensibilmente superiore rispetto a quello dei fattori genetici predisponenti e del cattivo stile di vita.Continua a leggere

Ue - Von der Leyen : “Lo stile di vita europeo si basa su libertà - uguaglianza - dignità umana. Non deve mai esser dato per scontato” : Lo stile di vita europeo è sinonimo di “libertà, uguaglianza, democrazia e rispetto della dignità umana”, accesso ai servizi, “protezione delle persone più vulnerabili“. E “si è affermato a caro prezzo e a fronte di grandi sacrifici“. Ecco perché “non dovrebbe mai essere dato per scontato, perché non è né immutabile, né garantito per sempre. Viene messo in discussione ogni giorno da antieuropeisti ...

"Voglio difendere lo stile di vita europeo" - dice Ursula von der Leyen : “Dovremmo essere fieri del nostro stile di vita europeo in tutte le sue forme e dimensioni e dovremmo costantemente preservarlo, proteggerlo e coltivarlo”. Ursula von der Leyen, dal primo novembre prossima presidente della Commissione Europea al posto di Jean-Claude Jucker, scende in campo per difendere una delle definizioni più controverse del suo nuovo corso, con un responsabile ad hoc, il greco Margaritis Schinas che avrà anche la delega ...

Record di infortuni alla Roma - sotto accusa lo stile di vita dei calciatori e i loro personal trainer : L’ultimo è stato Smalling Cinquantadue lo scorso anno – sì 52 – e già sei quest’anno. È emergenza infortuni alla Roma. Il Messaggero dedica una pagina alla vicenda. L’ultimo a infortunarsi è stato il neoacquisto Smalling – affaticamento muscolare all’adduttore – che va aggiungersi a Pastore, Spinazzola, Perotti, Zappacosta, Under. Sei in un mese. La media è più o meno simile a quella della passata ...

Von der Leyen cambia idea : niente delega alla 'protezione dello stile di vita europeo' : Ursula Von der Leyen ha presentato a Bruxelles la sua squadra di 26 commissari europei. Uno per ogni Stato membro dell'Unione Europea. I componenti sono stati individuati dai singoli Stati ma la neo-Presidente ha provveduto a disegnare e ad affidar loro le deleghe. Così all'ultimo arrivato per designazione, Paolo Gentiloni, la Presidente ha attribuito uno degli incarichi più importanti: gli Affari economici e monetari. Ma è scoppiata la polemica ...

Aguilar : inaccettabile il commissario per proteggere lo «stile di vita europeo» : Il presidente della commissione Libe dell'Europarlamento interviene sul caso di Schinas, l’ex portavoce incaricato da von der Leyen di occuparsi di migrazioni e «proteggere il nostro stile di vita»