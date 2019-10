Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps

Ufficiale la data di lancio dei Google Pixel 4 : la conferma di Big G : Il 15 ottobre sarà la data di presentazione dei prossimi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: come anticipato da Evan Blass, i prossimi Googlefonini verranno lanciati a New York. Il noto leaker ne ha dato notizia a mezzo Twitter, proponendo un'immagine del device che restituisce nel box data e ora proprio le informazioni che vi abbiamo sopra suggerito. Dopo non troppo tempo è arrivata la risposta di Big G, che ha confermato quanto previsto da ...

Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche : Google Pixel 4 XL svelato da un mucchio di foto che confermano ancora una volta il design e molte delle sue caratteristiche tecniche principali con un paio di interessanti indizi sul comparto fotografico. L'articolo Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Una foto di Google Pixel 4 XL ci conferma le dimensioni dello schermo e il chipset : Google Pixel 4 XL beccato in una nuova foto leak che ci svela parecchie informazioni sulla scheda tecnica fra cui varie conferme sul chipset montato e sulla dimensione del display. L'articolo Una foto di Google Pixel 4 XL ci conferma le dimensioni dello schermo e il chipset proviene da TuttoAndroid.

Google conferma che Play Pass arriverà presto : Tramite un tweet ieri Google ha affermato che Play Pass, il servizio di abbonamento per app e giochi del Play Store, potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento. Il Tweet di oggi non riporta una data, ma le parole "E' quasi l'ora" e "arriverà presto" non lasciano dubbi sul fatto che gli utenti potrebbero avere la possibilità di registrarsi molto presto. L'articolo Google conferma che Play Pass arriverà presto proviene da TuttoAndroid.

Android 10 conferma i 90 Hz sui Google Pixel 4 e mostra un’avversione al lettore di impronte fisico : La vicinanza tra i Pixel di Google e gli smartphone di OnePlus è destinata a crescere nel tempo L'articolo Android 10 conferma i 90 Hz sui Google Pixel 4 e mostra un’avversione al lettore di impronte fisico proviene da TuttoAndroid.