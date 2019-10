“Erdogan sta bombardando i nostri valori | non solo i curdi” | dice D' Alema

Fonte : agi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Erdogan sta bombardando inostri valori, non. In un'intervista al quotidiano La Stampa di Torino, l'ex primo ministro e ministro degli Esteri Massimo D'sostiene che in Siria oggi “è in gioco l'autorevolezza delle grandi democrazie e del mondo occidentale”. “E purtroppo – aggiunge – non si può contare sugli americani, che sono nelle mani di una leadership il cui grado di credibilità ormai è vicino allo zero. Questo accresce la responsabilità degli europei”. Secondo D'i curdi andrebbero aiutati perché “sono stati loro in prima linea contro l'Isis” e “hanno quindi difeso noi, la nostra sicurezza”. Oltre ad aver rappresentato come popolo “un'esperienza singolare di democrazia, di tolleranza, di eguaglianza tra uomini e donne”. Ciò che intende fare perciò Erdogan, secondo l'ex premier italiano, è “cancellare ciò che di più simile ai nostri valori esiste in quella ...

